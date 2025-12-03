Amazon rozbieha nové „AI továrne“ priamo v dátových centrách firiem – vyzýva nadvládu Nvidia

-
AWS predstavilo „AI továrne“, ktoré umožňujú podnikom prevádzkovať špičkovú AI infraštruktúru priamo vo vlastných dátových centrách.
-
Klienti si môžu zvoliť medzi čipmi AWS Trainium 3 a GPU Nvidia Blackwell, čo vytvára flexibilný hybridný model.
-
Trainium 3 prináša viac ako štvornásobný výkon a vyššiu energetickú efektivitu, pričom Trainium 4 má podporovať NVLink Fusion od Nvidia.
-
Amazon týmto krokom vyzýva dominanciu Nvidia a mieri na organizácie s prísnymi požiadavkami na suverenitu dát a nízku latenciu.
-
Na konferencii AWS re:Invent 2025 v Las Vegas predstavila Amazon Web Services (AWS) novú strategickú službu – tzv. „AI továrne“. Ide o riešenie, ktoré umožňuje firmám a vládnym inštitúciám prevádzkovať výkonnú AI infraštruktúru priamo vo vlastných dátových centrách. Týmto krokom sa Amazon stáva priamym konkurentom Nvidia a rozširuje svoje pôsobenie mimo klasického cloudu.
Čo sú to „AI továrne“ a prečo sú dôležité
Služba umožňuje klientom spúšťať AI výpočty na vlastnej infraštruktúre, ktorú však kompletne dodá a spravuje AWS – od výpočtových čipov, siete, úložiska až po zabezpečenie a integráciu s nástrojmi ako Amazon Bedrock alebo SageMaker.
Klienti si môžu zvoliť medzi novými čipmi Trainium 3 od AWS alebo najnovšími GPU Nvidia Blackwell – podľa potrieb ich pracovných záťaží.
Model prepája pohodlie cloudu s kontrolou nad dátami – ideálny pre odvetvia so silnými regulačnými požiadavkami, ako sú financie, zdravotníctvo či verejný sektor.
Hardvér – Trainium 3 a Nvidia v jednom riešení
Čip Trainium 3 ponúka viac než štvornásobný výkon oproti predchádzajúcej generácii a znižuje spotrebu energie o 40 %. Servery UltraServer môžu obsahovať až 144 čipov Trainium 3 a škálovať sa na úrovni tisícov kusov.
Zároveň AWS pripravuje čip Trainium 4, ktorý bude kompatibilný s technológiou NVLink Fusion od Nvidia – čo umožní kombinovať oba typy čipov.
Tento prístup poskytuje flexibilitu – kombináciu cenovej efektivity vlastného hardvéru a výkonnosti GPU od Nvidia.
Strategický význam – ciele Amazonu
AWS týmto krokom posilňuje svoje postavenie na AI trhu, snaží sa znížiť závislosť od GPU a ponúka riešenie pre firmy, ktoré si nechcú budovať vlastné AI clustre.
„AI továrne“ sú ideálne pre klientov s požiadavkami na suverenitu dát a nízku latenciu.
Podpora oboch typov hardvéru umožňuje AWS osloviť širšie spektrum klientov.
Zároveň ide o priamu výzvu pre Nvidia, ktorej dominancia môže byť v dlhodobom horizonte oslabená.
Výzvy a otvorené otázky
AWS zatiaľ nezverejnil cenovú politiku „AI tovární“, čo komplikuje ich porovnanie s inými modelmi.
Hoci Trainium 3 ponúka vyššiu energetickú efektivitu, veľké AI clustre ostávajú náročné na spotrebu energie – čo môže byť problém v krajinách s prísnymi environmentálnymi reguláciami.
Úspech závisí od adopcie – firmy musia dôverovať AWS v prevádzke kritickej AI infraštruktúry vo vlastných priestoroch.
