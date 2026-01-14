Amazon sa odvoláva proti pokute v Taliansku za zneužitie dominantného postavenia

-
Amazon podáva odvolanie proti pokute za údajné zneužitie dominantného postavenia v Taliansku.
-
Pokuta bola znížená na 752,4 milióna eur.
-
Spor sa týka zvýhodňovania vlastných logistických služieb.
-
Prípad môže ovplyvniť ďalšiu reguláciu veľkých technologických platforiem v EÚ.
-
Spoločnosť Amazon oznámila, že sa odvolá proti rozhodnutiu talianskeho súdu, ktorý potvrdil zníženú pokutu udelenú talianskym protimonopolným úradom. Firma odmieta obvinenia zo zneužitia svojho dominantného postavenia v oblasti logistiky elektronického obchodu a tvrdí, že bude pokračovať v obhajobe svojho postupu všetkými dostupnými právnymi cestami.
Pôvodná pokuta vo výške 1,128 miliardy eur bola neskôr znížená na 752,4 milióna eur, no Amazon aj napriek tomu považuje rozhodnutie za neopodstatnené a chce ho napadnúť v ďalšom konaní.
Podstata sporu
Podľa talianskeho úradu Amazon zvýhodňoval svoje vlastné logistické služby pred konkurenčnými poskytovateľmi, čím obmedzoval férovú hospodársku súťaž na trhu. Amazon však tvrdí, že jeho platforma ponúka rôzne možnosti doručenia a neporušuje pravidlá trhu.
Tento prípad zapadá do širšieho kontextu, kedy európske regulácie čoraz viac cielia na dominantné digitálne platformy, najmä v oblasti elektronického obchodu a online služieb.
Vplyv na firmu a trh
Pre Amazon môže pokračujúci právny spor predstavovať krátkodobé reputačné a investičné riziká, najmä ak bude súdne konanie zdĺhavé. Pokuta aj po znížení zostáva vysoká a môže mať dopad na obchodné stratégie spoločnosti v regióne.
Zároveň môže ísť o dôležitý precedens pre budúcu európsku reguláciu, ktorá sa stále viac zameriava na spravodlivé podmienky a transparentnosť online trhov.
