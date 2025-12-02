Amazon uvádza Trainium3: Rýchla ofenzíva proti Nvidii a Googlu v oblasti AI čipov

- Amazon spúšťa Trainium3, nový AI čip zameraný na konkurenciu Nvidii a Googlu, s dôrazom na cenovú efektívnosť.
Spoločnosť Amazon urýchlila uvedenie nového čipu Trainium3, ktorý má konkurovať špičkovým AI akcelerátorom od Nvidie a Googlu. Podľa viceprezidenta Davea Browna je čip od tohto týždňa dostupný v niektorých dátových centrách, pričom budúci rok sa očakáva rýchla expanzia.
Trainium3 je súčasťou širšej AI stratégie Amazonu, ktorej cieľom je zvýšiť jeho podiel na trhu umelej inteligencie, kde zatiaľ zaostáva za hráčmi ako Microsoft (v spolupráci s OpenAI) alebo Google. Amazon stavia na cenovej efektívnosti a tvrdí, že Trainium ponúka lepší pomer cena/výkon než Nvidia GPU.
Vývoj Trainium3 trval približne jeden rok, čo je v polovodičovom priemysle mimoriadne rýchly vývojový cyklus, porovnateľný s tempom Nvidie. Problémom však zostáva nedostatočná softvérová podpora, ktorá je kľúčovým faktorom popularity čipov Nvidia medzi vývojármi. Napríklad Bedrock Robotics, ktorá využíva AWS infraštruktúru, naďalej používa Nvidia čipy pre ich spoľahlivosť a jednoduchosť použitia.
Kým širší trh ešte čaká na reálne výsledky Trainiumu, hlavným zákazníkom je startup Anthropic, ktorému Amazon tento rok dodalo viac ako 500 000 čipov a do konca roka plánuje zvýšiť počet na 1 milión kusov. Anthropic zároveň spolupracuje aj s Googlom, čo odráža súboj cloudových gigantov o tréningové AI kapacity.
Okrem hardvéru Amazon na konferencii re:Invent predstavil nové AI modely Nova 2, vrátane verzie Omni, ktorá zvláda text, obraz, video aj hlas a dokáže reagovať späť textovo alebo vizuálne. Pre pokročilých zákazníkov pribudla platforma Nova Forge, ktorá umožňuje predbežný prístup k modelom a ich prispôsobenie pomocou vlastných dát.
Spoločnosť Reddit využíva Nova Forge na vývoj nástroja na monitorovanie dodržiavania bezpečnostných zásad. Podľa jej CTO hodnota AI spočíva v presnom prispôsobení konkrétnym potrebám, nie v univerzálnom použití najvýkonnejších modelov.
Graf AMZN.US (D1)
Akcie Amazonu aktuálne rastú a obchodujú sa na úrovni 236,68 USD, pričom počas posledných seancií došlo k jasnému prielomu nad kĺzavé priemery – EMA 50 (229,84 USD) a SMA 100 (227,75 USD). Tento pohyb predstavuje pozitívny technický signál, ktorý môže naznačovať obrat trendu smerom nahor. RSI na úrovni 54,3 naznačuje, že akcie majú priestor na ďalší rast bez známok prekúpenosti.
Zdroj: xStation5
