Amazon začína s propúšťaním 14 000 korporátnych pracovných miest v rámci AI stratégie

-
Amazon prepustí približne 14 000 korporátnych pracovných miest v rámci reštrukturalizácie a presunu k umelej inteligencii.
-
Sníženie sa týka približne 4 % korporátnej pracovnej sily (~350 000 zamestnancov) a zasiahne viaceré oddelenia (HR, cloud, reklama, devices).
-
Firma uvádza, že presúva zdroje na svoje „najväčšie sázky“ (AI, infraštruktúra) a zároveň odstraňuje vrstvy byrokracie.
-
Vlna propúšťania bude pokračovať aj v roku 2026, čo odráža širší trend v technologickom sektore smerujúci k efektívnosti a automatizácii.
-
Amazon prepustí približne 14 000 korporátnych pracovných miest v rámci reštrukturalizácie a presunu k umelej inteligencii.
-
Sníženie sa týka približne 4 % korporátnej pracovnej sily (~350 000 zamestnancov) a zasiahne viaceré oddelenia (HR, cloud, reklama, devices).
-
Firma uvádza, že presúva zdroje na svoje „najväčšie sázky“ (AI, infraštruktúra) a zároveň odstraňuje vrstvy byrokracie.
-
Vlna propúšťania bude pokračovať aj v roku 2026, čo odráža širší trend v technologickom sektore smerujúci k efektívnosti a automatizácii.
Spoločnosť Amazon Inc. oznámila, že zruší približne 14 000 korporátnych pracovných miest v rámci najnovšej úspornej a reštrukturalizačnej akcie. Krok prichádza v čase, keď firma masívne investuje do umelej inteligencie a usiluje sa fungovať s menším počtom vrstiev manažmentu.
Strategické dôvody
V internom oznámení zamestnancom senior vice‑prezidentka Beth Galetti uviedla, že rozhodnutie je súčasťou práce „na tom, aby sme boli ešte silnejší tým, že ďalej znižujeme byrokraciu, odstraňujeme vrstvy a presúvame zdroje tak, aby sme investovali do našich najväčších sázok a toho, čo je pre našich zákazníkov dnes a v budúcnosti najdôležitejšie.“
Generálny riaditeľ Andy Jassy už v júni varoval, že využívanie AI a automatizácie povedie k zmenšeniu korporátnej pracovnej sily.
S približne 350 000‑člennou korporátnou pracovnou silou predstavuje táto redukcia približne 4 %.
Kde k propúšťaniu dochádza
Redukcie budú zasahovať viaceré oddelenia:
-
Zariadenia a služby (devices)
-
Reklama
-
Cloudové služby (Amazon Web Services)
-
Ľudské zdroje / oddelenie People Experience & Technology
Amazon tiež uviedol, že toto nie je posledné kolo. Ďalšie úsporné opatrenia sú plánované do roku 2026.
Dôsledky pre Amazon a technologický sektor
Toto rozhodnutie prichádza v čase, keď väčšina technologických firiem vykonáva podobné kúsky a presúva zdroje smerom k umelej inteligencii.
Pre Amazon ide o posun od obdobia intenzívneho najímání (najmä počas pandémie) k väčšiemu dôrazu na prevádzkovú disciplínu, nákladovú efektívnosť a investície. Firma v tomto roku plánuje obrovské kapitálové výdavky (napr. dátové centrá pre AI), zatiaľ čo súčasne znižuje korporátny kapitál.
Na čo sa zamerať
-
Pre zamestnancov: Amazon ponúka dotknutým pracovníkom približne 90 dní na interné presunutie, plus odstupné a podporu pri prechode.
-
Pre investorov: Reštrukturalizácia môže pomôcť zlepšiť marže v nasledujúcich rokoch, keď Amazon rozširuje cloud a AI. Zároveň však upozorňuje na riziká – ak bude kultúra firmy alebo morálka zamestnancov narušená, môže dôjsť k prevádzkovým problémom.
-
V technologickom sektore: Tento prípad môže zvýšiť dohľad nad tým, ako rýchlo firmy môžu škálovať investície do AI a zároveň udržať ľudský kapitál a agilitu.
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Nadchádzajúce výsledky spoločnosti Meta: Prijme trh AI transformáciu pozitívne? 🔎
Eli Lilly investuje 1,2 miliardy USD v Portoriku na rozšírenie výroby v USA
Amazon oznámil, že Anthropic využije viac než 1 milión vlastných AI čipov
Nvidia sa stala prvou firmou v histórii s trhovou hodnotou 5 biliónov USD vďaka rozmachu umelej inteligencie
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.