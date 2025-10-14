AMD posilňuje o 3 % po oznámení integrácie procesorov do systémov Oracle

- Oracle nasadzuje 50 000 čipov AMD do svojej cloudovej infraštruktúry ako alternatívu k Nvidii.
- Oracle nasadzuje 50 000 čipov AMD do svojej cloudovej infraštruktúry ako alternatívu k Nvidii.
- Konkurencia medzi výrobcami čipov naberá na obrátkach a rozhodnutie Oracle môže zmeniť rovnováhu síl na trhu.
Divízia Cloud Infrastructure spoločnosti Oracle (ORCL.US) oznámila, že od druhej polovice roka 2026 nasadí 50 000 GPU čipov od AMD (AMD.US) ako alternatívu k riešeniam od Nvidie pre aplikácie umelej inteligencie. Tento krok signalizuje rastúcu konkurenciu na trhu AI GPU, kde má Nvidia dlhodobo dominantné postavenie – jej čipy boli použité okrem iného pri vývoji ChatGPT a ovláda viac než 90 % podielu na trhu dátových centier.
Pre Oracle bude nová generácia čipov AMD Instinct MI450 integrovaná do cloudovej infraštruktúry pre pokročilé AI aplikácie, najmä v oblasti inferencie, ktorú Oracle označuje ako kľúčovú pre adopciu nových čipov zo strany zákazníkov.
Toto oznámenie malo okamžitý dopad na akciový trh – akcie AMD vzrástli o 3,07 % v premarkete na Wall Street.
Vo všeobecnosti je v posledných týždňoch na trhu jasne viditeľný posun investičných preferencií smerom k AI infraštruktúre.
Samotná OpenAI, donedávna úzko spätá s Nvidiou, podpísala novú viacročnú zmluvu na čipy AMD s kapacitou 6 GW počas niekoľkých rokov, čo by – v prípade plnej realizácie – mohlo viesť k tomu, že OpenAI získa až 10 % podiel v spoločnosti AMD.
Vďaka dnešným ziskom pred otvorením amerických trhov zostávajú akcie spoločnosti blízko svojich historických maxím.
Zdroj: xStation
