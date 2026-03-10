Akcie Lindt sklamali výhľadom 🍫

Akcie spoločnosti Lindt & Sprüngli prudko oslabili po tom, čo výrobca čokolády znížil svoj výhľad tržieb na celý rok. Na švajčiarskej burze titul počas utorka krátko strácal až 9,5 %, čo znamenalo najväčší intradenný pokles od marca 2020. Tým zároveň zmizli doterajšie tohtoročné zisky.
Firma po novom očakáva v roku 2026 organický rast tržieb len v pásme 4 až 6 %, zatiaľ čo predtým počítala s rastom 6 až 8 %. Spoločnosť naopak potvrdila cieľ pre prevádzkovú maržu, pretože naďalej verí, že spotrebitelia budú aj napriek vyšším cenám preferovať kvalitnejšiu čokoládu.
Za slabším výhľadom stoja podľa firmy predovšetkým geopolitická neistota a tiež pretrvávajúce otázky okolo rastu predaných objemov. Práve objem predaja je pre investorov citlivou témou, pretože Lindt v poslednom období čelí kombinácii slabšieho dopytu a predtým rekordne vysokých cien kakaa.
Tie firmu prinútili v roku 2025 zvýšiť ceny o výrazných 19 %, čo sa negatívne premietlo do objemu predaja. Hoci futures na kakao za posledných šesť mesiacov klesli o viac ako polovicu po maxime z decembra 2024, tlak na spotrebiteľov aj obchodný výkon firmy zatiaľ úplne nezmizol.
Pozitívne môže trh vnímať aspoň oznámený spätný odkup akcií v objeme až 1 miliardy švajčiarskych frankov. Ten by mohol pomôcť podporiť cenu akcií a ukázať dôveru manažmentu v strednodobý vývoj firmy. Krátkodobo však prevláda sklamanie z horšieho rastového výhľadu.
Články:
BlackRock má problém, ale nejde o krízu
Meta odkladá AI model „Avocado“ minimálne na máj pre výkonové problémy ⏳
Apple v Číne znižuje províziu App Storu na 25 % 📉
Buffett odchádza, Abel prichádza. Čo odkázal akcionárom Berkshire vo svojom prvom liste?
