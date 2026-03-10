Zisk Volkswagenu sa prepadol 🚗

- Prevádzkový zisk Volkswagenu v roku 2025 klesol na 8,9 miliardy eur, marža spadla na 2,8 %.
- V Číne automobilka stráca pozíciu voči značkám BYD a Geely.
- Akcie Volkswagenu aj Porsche AG výrazne zaostávajú za európskym automobilovým sektorom.
- Porsche takmer prišlo o prevádzkový zisk a koncern ďalej tlačí na reštrukturalizáciu a znižovanie nákladov.
Volkswagen vstupuje do ďalšieho náročného obdobia pod silným tlakom z viacerých strán. Najväčšia európska automobilka oznámila, že jej prevádzkový zisk sa v roku 2025 prepadol o viac ako polovicu na 8,9 miliardy eur, zatiaľ čo prevádzková marža klesla na 2,8 % z predchádzajúcich 5,9 %. Na rok 2026 manažment očakáva len mierne zlepšenie, konkrétne maržu v rozmedzí 4 až 5,5 %, čo naznačuje, že návrat k vyššej ziskovosti bude skôr postupný.
Za slabšími výsledkami stoja predovšetkým americké clá a pokračujúca strata pozície v Číne, ktorá zostáva pre Volkswagen úplne kľúčovým trhom. Tržby skupiny zostali prakticky bez zmeny na úrovni 322 miliárd eur a tohtoročný výhľad počíta len s rastom v pásme 0 až 3 %. Firma tak sama priznáva, že pôsobí v podmienkach, ktoré sú výrazne náročnejšie než v predchádzajúcich rokoch.
Na čínskom trhu je navyše viditeľné ďalšie oslabovanie pozície koncernu. Predaje značky Volkswagen od roku 2023 postupne klesajú a tento rok sa pohybujú približne okolo 2,6 milióna vozidiel. Naopak, domáca konkurencia výrazne posilňuje. BYD sa dostal približne na 3,5 milióna predaných áut a veľmi rýchlo rastie aj Geely, ktoré sa už na Volkswagen prakticky dotiahlo. Slabší vývoj je viditeľný aj pri ďalších značkách skupiny, pretože Audi zostáva blízko 600 tisíc vozidiel a Porsche sa drží len na veľmi nízkych objemoch. To ukazuje, že nemecký koncern v Číne stráca pôdu pod nohami práve v čase, keď miestni výrobcovia rýchlo získavajú väčší podiel na trhu.
Opatrnosť je viditeľná aj na strane investorov. Akcie Volkswagenu v posledných rokoch výrazne zaostávajú za širším európskym automobilovým sektorom a ešte slabší vývoj vykazuje Porsche AG. Zatiaľ čo sektorový index sa držal relatívne vyššie, obe akcie sa dostali hlboko do záporného vývoja, čo ukazuje na nízku dôveru trhu v rýchle zlepšenie hospodárenia. Pri Porsche je tento pesimizmus ešte výraznejší.
Práve Porsche predstavuje pre celý koncern ďalší problém. Jeho prevádzkový zisk sa v roku 2025 takmer vymazal a klesol o 98 % na iba 90 miliónov eur. Negatívne sa tu premietla nákladná strategická zmena aj slabší dopyt po elektromobiloch. Volkswagen preto pokračuje v rozsiahlej reštrukturalizácii a do roku 2030 plánuje v Nemecku zrušiť približne 50 tisíc pracovných miest. Hoci sa tento rok podarilo zlepšiť čistý cash flow na 6 miliárd eur, investori zatiaľ čakajú na jasnejší dôkaz, že úsporné opatrenia skutočne povedú k trvalému obratu.
Volkswagen tak bude musieť v ďalších mesiacoch zvládnuť niekoľko výziev naraz. Potrebuje obnoviť konkurencieschopnosť v Číne, vyrovnať sa s tlakom na marže a presvedčiť trh, že reštrukturalizácia prinesie reálne výsledky. Bez citeľnejšieho zlepšenia predajov a ziskovosti však zostane výhľad celej skupiny skôr utlmený.
Graf VOW1.DE (D1)
Akcie spoločnosti Volkswagen výrazne oslabili a aktuálne sa obchodujú okolo úrovne 91,90 EUR. Cena sa po predchádzajúcej konsolidácii prudko prepadla pod oba kĺzavé priemery, teda pod EMA 50 na hodnote 100,13 EUR aj SMA 100 okolo 100,17 EUR, čo potvrdzuje zhoršenie technického obrazu a návrat výraznejšieho predajného tlaku. RSI sa pohybuje na hodnote 37,3, čo ukazuje na slabnúcu silu kupujúcich a rastúcu prevahu predajcov. Trh sa síce zatiaľ ešte nedostal do jasne prepredaného pásma, ale momentum zostáva slabé.
Z technického pohľadu bude teraz kľúčové sledovať, či sa akcie udržia nad oblasťou okolo 90 EUR. Jej výraznejšie prelomenie by mohlo otvoriť priestor na pokles smerom k pásmu 88,7 až 86 EUR. Naopak, pre aspoň krátkodobé upokojenie situácie by sa titul musel vrátiť nad 92,7 EUR a následne začať opäť testovať zónu okolo 100 EUR, kde sa teraz nachádza hlavná rezistencia tvorená oboma kĺzavými priemermi.
Zdroj: xStation5
BlackRock má problém, ale nejde o krízu
Meta odkladá AI model „Avocado“ minimálne na máj pre výkonové problémy ⏳
Apple v Číne znižuje províziu App Storu na 25 % 📉
Buffett odchádza, Abel prichádza. Čo odkázal akcionárom Berkshire vo svojom prvom liste?
