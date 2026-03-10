Colt mieri na holandskú burzu 🪖

- Spoločnosť Colt oznámila svoj zámer vstúpiť na holandskú burzu cenných papierov.
- Očakáva sa, že akcie budú obchodované súčasne na českej a holandskej burze cenných papierov.
- Cieľom je osloviť širšie spektrum zahraničných investorov.
- Spoločnosť Colt zaznamenala za posledných päť rokov rast takmer o 140 %.
- Spoločnosť Colt oznámila svoj zámer vstúpiť na holandskú burzu cenných papierov.
- Očakáva sa, že akcie budú obchodované súčasne na českej a holandskej burze cenných papierov.
- Cieľom je osloviť širšie spektrum zahraničných investorov.
- Spoločnosť Colt zaznamenala za posledných päť rokov rast takmer o 140 %.
Zbrojárska firma Colt CZ dnes oznámila plán vstúpiť na holandskú burzu Euronext Amsterdam prostredníctvom tzv. duálneho listingu. Pre akcie by to znamenalo, že by sa obchodovali súčasne na českej aj holandskej burze. Spoločnosť chce týmto krokom rozšíriť obchodovanie svojich akcií popri existujúcom českom trhu, kde sa jej cenné papiere obchodujú od roku 2020. Colt tiež uviedol, že o plánovanom vstupe na amsterdamskú burzu budú ešte rozhodovať akcionári. Ak návrh schvália, akcie Coltu by sa mohli obchodovať súčasne na dvoch európskych trhoch. Colt tým zároveň zmiernil obavy investorov, že by mohlo dôjsť k presunu z pražskej burzy.
Hlavným dôvodom plánovaného vstupu na holandskú burzu je snaha osloviť širší okruh medzinárodných investorov a zvýšiť likviditu akcií spoločnosti. Získaný kapitál chce Colt využiť predovšetkým na ďalšie investície a možné akvizície v obrannom priemysle. Záujem o obranný sektor je medzi investormi v posledných rokoch výrazne vyšší, čo súvisí najmä s pokračujúcim geopolitickým napätím a rastom rozpočtov na obranu. Úspech nedávneho vstupu spoločnosti CSG na amsterdamskú burzu zároveň ukázal, že o firmy z obranného priemyslu je na zahraničných trhoch silný záujem.
Akcie spoločnosti Colt od svojho vstupu na burzu v roku 2020 vykazujú dlhodobý rastový trend. V súčasnosti sa cena akcie pohybuje okolo 890 Kč, čo za päťročné obdobie predstavuje nárast takmer o 140 %. Za posledný rok si titul pripísal približne 19 % a obchoduje sa v blízkosti historických maxím.
GRAF CZG.CZ (D1)
Zdroj: xStation05
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
- Investovanie do Big Tech spoločností
- Investičné impérium Warrena Buffetta
- Tvorba akciového portfólia
