AMD rastie o 5 % v premarkete vďaka pozitívnym výhľadom budúceho podnikania v oblasti AI 📈

Akcie Advanced Micro Devices (AMD.US) v stredu vzrástli približne o 5 % po tom, čo generálna riaditeľka Dr. Lisa Su počas prezentácie na dni analytikov predpovedala, že trh s AI dátovými centrami by mohol do roku 2030 dosiahnuť hodnotu 1 bilión USD. Su označila dopyt po výpočtovom výkone pre AI za „rýchlejší ako čokoľvek, čo sme doteraz videli“ a predstavila plány na škálovanie tržieb z dátových centier AMD na desiatky miliárd do roku 2027 pomocou nových GPU a rackových systémov Helios. Vzostup AMD a súvisiacich AI akcií zlepšuje aj náladu na indexe Nasdaq; US100 si pripísal takmer 0,5 %.
AMD a ARM posilnili, zatiaľ čo Intel v 3Q 2025 stratil podiel na globálnom trhu s mikroprocesormi, podľa údajov Mercury Research. Teraz AMD mieri na 100 miliárd USD ročných tržieb z dátových centier počas piatich rokov, poháňané expanziou na trhu AI výpočtov, ktorému v súčasnosti dominuje Nvidia.
Napriek vedúcemu postaveniu Nvidie Morgan Stanley poznamenal, že úspech AMD bude závisieť od toho, či bude „lepší ako Nvidia v metrikách, na ktorých zákazníkom najviac záleží“ – ako efektivita, spotreba energie a návratnosť investícií (ROI). AMD plánuje vyzvať Nvidiu pomocou akcelerátorov MI400 novej generácie a rackových systémov Helios, ktorých uvedenie sa očakáva v roku 2026.
Stávka AMD na budúcnosť
Finančná riaditeľka Jean Hu predpovedala, že počas nasledujúcich 3–5 rokov AMD očakáva:
-
35 % ročný rast naprieč firmou.
-
60 % ročný rast tržieb z dátových centier.
-
Zisk na akciu (EPS) vo výške 20 USD v rovnakom období (oproti očakávaným 2,68 USD v roku 2025 podľa LSEG).
AMD očakáva hrubé marže medzi 55 % a 58 %, čo je nad niektorými predpoveďami Wall Street.
Spoločnosť zdôraznila rastúcu dynamiku v oblasti GPU aj CPU:
-
Instinct AI čipy sú už nasadené u 7 z 10 najväčších AI firiem,
-
procesory EPYC majú približne 40 % podiel na globálnych tržbách zo serverových CPU.
Očakávané produkty, ako GPU MI450 a rackové riešenia Helios, by mali zrýchliť cloudové nasadenie a zvýšiť trhový podiel v rokoch 2026–2027.
AMD taktiež oznámilo víťazstvá v zákazkách na mieru v oblasti letectva, obrany a komunikácií, ktoré sa začnú škálovať od roku 2026 a ďalej – podporujúc viacročnú rastovú trajektóriu v AI segmente.
Celkové dodávky jednotiek vzrástli medzištvrťročne o 3,9 %, čím prekročili sezónny priemer 2,4 %, vďaka silnejším predajom serverových a notebookových CPU.
Podiel Intelu klesol o 157 bázických bodov (–1,57 %) na 64,2 %, čo pokračuje v jeho viacštvrťročnom poklese.
Podiel AMD vzrástol o 108 bázických bodov (+1,08 %) na 22,1 %, čo odzrkadľuje silný dopyt po procesoroch Ryzen a EPYC.
ARM založené CPU získali 49 bázických bodov (+0,49 %), čím dosiahli 13,7 % zo všetkých jednotiek – svoju historicky najvyššiu úroveň.
Tieto údaje poukazujú na zintenzívnenú konkurenciu v oblasti CPU, keď AMD a ARM postupne oslabujú dlhodobú dominanciu Intelu v PC aj dátových centrách.
Najnovšie tržby AMD
Výsledky za 3Q 2025 výrazne prekonali očakávania:
-
EPS: 1,20 USD (vs. odhad 1,12 USD)
-
Tržby: 9,25 mld. USD (+36 % medziročne), rekordné maximum
-
Tržby z dátových centier: 4,3 mld. USD (+22 % medziročne)
Výhľad tržieb na 4Q 2025: 9,3–9,9 mld. USD, čo prekonáva konsenzus (9,17 mld. USD).
CEO Lisa Su označila výsledky za „jasný posun v rastovej trajektórii“, poháňaný rastúcim dopytom po AI a vedúcim postavením v oblasti výpočtov.
Napriek silným základom akcie po výsledkoch klesli o cca 1 % v aftermarkete kvôli obavám z AI bubliny, no od začiatku roka sú stále v pluse o viac ako 100 %.
Vývoj akcií: AMD je od začiatku roka vyššie o 97 % a od 6. októbra, keď firma uzavrela strategické AI partnerstvo s OpenAI, získala 16 %. Investori chvália ambiciózny rastový výhľad, no niektorí varujú pred rizikami pri realizácii, tlakom na dodávateľské reťazce a možným nasýtením výdavkov do AI infraštruktúry, čo aj tak akcie posunulo vyššie.
Investori teraz sledujú, či AMD dokáže premeniť silný produktový rozbeh na trvalú ziskovosť, napriek rastúcej konkurencii zo strany Nvidie, Intelu a výrobcov čipov na mieru ako Broadcom.
Zdroj: xStation5
