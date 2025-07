Americké banky očakávajú rast ziskov vďaka silnému obchodovaniu a oživeniu investičného bankovníctva

Najväčšie americké banky sa pripravujú na zverejnenie výsledkov za druhý kvartál a analytici očakávajú, že väčšina z nich prekoná odhady vďaka zlepšeniu v oblasti obchodovania a návratu investičného bankovníctva k rastu. Spoločnosti ako JPMorgan Chase, Citigroup a Wells Fargo odštartujú výsledkovú sezónu už v utorok a investori budú pozorne sledovať ich výhľady v prostredí neistej colnej politiky USA.

Podľa Stephena Biggara zo spoločnosti Argus Research ide o kvartál, v ktorom sa neočakávajú negatívne prekvapenia, čo naznačuje pokračovanie pozitívnych trendov. Investičné bankovníctvo, ktoré bolo na jar zasiahnuté geopolitickými otrasmi a obchodnou neistotou, teraz naberá na sile a očakáva sa, že výnosy v tomto segmente príjemne prekvapia. Analytici zároveň poukazujú na silnejúci tok obchodov, čo potvrdzuje aj správa Morgan Stanley.

Okrem investičného bankovníctva sa banky môžu oprieť aj o silné výnosy z obchodovania, ktoré by podľa odhadov mali rásť v strednom jednocifernom percente, ako uviedli predstavitelia Bank of America a Citigroup. Goldman Sachs očakáva, že výnosy z tradingu zostanú silné aj naďalej vďaka zvýšenej volatilite a globálnej neistote.

Banky tiež hlásia nízke náklady na opravné položky za nesplácané úvery, keďže finančné zdravie domácností a podnikov zostáva relatívne silné. Hoci dopyt po úveroch je zatiaľ utlmený, podľa analytikov sa začína postupne zvyšovať. Mike Mayo z Wells Fargo očakáva, že objem úverov by mohol narásť až o 5 %, čo je výrazne nad pôvodnými odhadmi.

Dôležitým faktorom je aj uvoľnené regulačné prostredie pod vedením administratívy prezidenta Trumpa. Väčšina veľkých bánk nedávno uspela v záťažových testoch Fedu, čo im dáva priestor na výplatu dividend a spätné odkupy akcií, na ktoré sa investori zamerajú.

Prehľad očakávaných ziskov na akciu (EPS) za 2. kvartál:

JPMorgan: 4,48 USD

Bank of America: 0,86 USD

Citigroup: 1,60 USD

Wells Fargo: 1,41 USD

Goldman Sachs: 9,53 USD

Morgan Stanley: 1,95 USD

(Zdroj: LSEG)

Zatiaľ čo JPMorgan a Citigroup by mali vykázať rast EPS o 5 %, Bank of America očakáva miernejší nárast o 4 %, a Goldman Sachs by mal zaznamenať 11 % skok vďaka silnému výkonu v investičnom bankovníctve. Morgan Stanley má podľa odhadov pridať vyše 7 %, pričom investori budú sledovať aj komentáre k rastu trhového podielu pod vedením nového CEO Teda Picka.

Celkovo výsledky za druhý kvartál naznačujú, že americké banky vstupujú do druhej polovice roka s väčšou dôverou a zlepšujúcou sa výkonnosťou, a to aj napriek pretrvávajúcim ekonomickým a geopolitickým výzvam.

