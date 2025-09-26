Amgen investuje 650 miliónov dolárov do rozšírenia výroby v USA po Trumpovej hrozbe clami

Biotechnologický gigant Amgen oznámil, že investuje 650 miliónov USD do rozšírenia svojej výrobnej siete v Spojených štátoch, najmä vo výrobnom závode na biologiká v Juncose, Portoriko. Očakáva sa vznik približne 750 nových pracovných miest, vrátane stavebných a technických pozícií.
Kontext: 100% clo na lieky od firiem bez závodov v USA
Táto investícia bola oznámená deň po tom, čo bývalý prezident Donald Trump vyhlásil, že od 1. októbra 2025 uvalí 100% clo na dovážané farmaceutiká od spoločností, ktoré nestavajú závody v USA.
Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarmaOtvoriť účet Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu
Trump napísal na sociálnej sieti Truth Social:
„Od 1. októbra 2025 uvalíme 100% clo na akýkoľvek značkový alebo patentovaný farmaceutický produkt, ak daná spoločnosť NEBUDUJE výrobný závod v Amerike.“
Podrobnosti investície a strategické ciele
Amgen plánuje v Juncose implementovať moderné technológie na zvýšenie výrobnej kapacity. Firma nadväzuje na predchádzajúce investície v USA – 900 miliónov USD v Ohiu a 1 miliarda USD v Severnej Karolíne.
Cieľom rozšírenia je posilniť odolnosť dodávateľského reťazca, lokalizovať výrobu a reagovať na rastúci politický a obchodný tlak.
Riziká a širší vplyv
-
Rozširovanie biovýroby je finančne náročné a regulačne zložité – Amgen bude musieť riadiť náklady, súlad a kvalitu.
-
Investícia musí zabezpečiť návratnosť bez negatívneho dopadu na ziskové marže.
-
Konkurencia pravdepodobne zrýchli vlastné investície do amerických závodov, aby sa vyhla clám.
Čo sledovať
-
Reakcie iných farmaceutických spoločností – či budú nasledovať príklad Amgenu.
-
Výkonnosť nového závodu v Portoriku – produkcia, náklady, regulácia.
-
Účinnosť a trvácnosť Trumpovho clového plánu.
-
Vplyv na presun výroby do USA a širšie zmeny v dodávateľských reťazcoch farmácie.
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.