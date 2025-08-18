Amphenol kúpi Trexon od Audax Private Equity za 1 miliardu dolárov

Strategická expanzia v obrannom a high-tech sektore
Spoločnosť Amphenol Corporation, globálny líder v oblasti konektorov, antén a senzorových technológií, oznámila, že za približne 1 miliardu dolárov v hotovosti odkúpi spoločnosť Trexon od Audax Private Equity. Trexon je výrobcom vysoko spoľahlivých káblových zostáv pre obranný a letecký priemysel. Ide o druhú miliardovú akvizíciu Amphenolu za posledný mesiac.
Trexon: Inžinierske aktívum s potenciálom
Trexon so sídlom v Bostone má prevádzky v USA aj vo Veľkej Británii. V roku 2025 očakáva tržby vo výške 290 miliónov dolárov a prevádzkovú ziskovosť (EBITDA maržu) na úrovni 26 %. Zameriava sa na kľúčové trhy ako obrana, vesmír, medicínske technológie a kvantové výpočty. Firma zamestnáva približne 1 100 ľudí.
Doplnkové schopnosti a očakávané synergie
Generálny riaditeľ Amphenolu R. Adam Norwitt označil portfólio Trexonu za „výrazne doplnkové“ k existujúcemu portfóliu spoločnosti, najmä v oblasti špecializovaných káblových systémov pre obranné aplikácie. Očakáva sa, že akvizícia pozitívne ovplyvní zisk na akciu už v prvom roku po uzavretí obchodu, ktoré by malo prebehnúť v štvrtom kvartáli 2025. Financovanie bude pokryté z interných rezerv Amphenolu.
Audax zrealizoval ďalší úspešný predaj
Pre Audax Private Equity ide o jedenásty odchod z portfólia od augusta 2024. Audax vytvoril platformu Trexon v roku 2021 a následne ju rozšíril o jedenásť ďalších spoločností. Vedenie Trexonu ocenilo podporu Audaxu pri raste a transformácii a vyjadrilo nadšenie zo vstupu do Amphenol Group.
Trhová reakcia a strategický význam
Tento krok posilňuje pozíciu Amphenolu v rastúcich technologických a obranných segmentoch. Akcie spoločnosti od začiatku roka vzrastli o viac ako 57 %, čo odráža dôveru investorov. Spojenie inovatívnych riešení Trexonu s globálnou pôsobnosťou Amphenolu vytvára silný základ pre budúci rast v oblasti špecializovaných prepojovacích technológií.
Zdroj: xStation5
