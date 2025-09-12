Apple odkladá uvedenie iPhone Air v Číne kvôli regulačným prekážkam spojeným s eSIM

Spoločnosť Apple odložila uvedenie modelu iPhone Air v pevninskej Číne s odôvodnením, že čaká na schválenie regulátormi kvôli použitiu technológie vloženej SIM karty (eSIM). Ostatné nové modely – iPhone 17, 17 Pro a 17 Pro Max – v Číne stále zostávajú v pláne a ich predobjednávky aj uvedenie sa uskutočnia, no dostupnosť iPhonu Air je momentálne nejasná.
Čo sa v Číne zmenilo
Časový harmonogram pre predobjednávky a dodanie (pôvodne plánované na 19. september) bol z čínskeho webu Apple odstránený. Namiesto toho stránka uvádza, že „informácie o uvedení budú aktualizované neskôr.“
Apple potvrdil, že tri štátne telekomunikačné spoločnosti — China Mobile, China Telecom a China Unicom — majú v pláne poskytovať podporu eSIM pre iPhone Air. Táto podpora však závisí od oficiálneho schválenia regulačnými orgánmi. Predtým bola spomenutá iba China Unicom ako operátor s podporou eSIM.
Prečo je to podstatné
iPhone Air je najtenším smartfónom Apple doteraz, so šírkou len 5,6 mm. V dizajne chýba slot pre fyzickú SIM kartu, čo znamená, že zariadenie sa spolieha výhradne na eSIM pre pripojenie do mobilných sietí. To je novinka pre čínsky trh – žiaden predchádzajúci model iPhonu tam nevyžadoval výlučnú eSIM podporu.
Čína je podľa tržieb druhým najväčším trhom firmy Apple pre iPhony. V poslednom období čelí Apple v Číne rastúcej konkurencii od domácich značiek ako Huawei. Odklad iPhonu Air môže znamenať, že zákazníci budú váhať alebo sa obrátiť na iné značky.
Na čo si dať pozor
-
Či regulačné úrady v Číne schvália eSIM rýchlo a rozsiahlo, aby Apple mohol iPhone Air uviesť bez ďalších zdržaní.
-
Ako zareagujú konkurenti, obzvlášť tí, ktorí naďalej ponúkajú telefóny s fyzickou SIM kartou alebo ktorí majú jednoduchší reguličný rámec.
-
Ako Apple zvládne spravovať očakávania zákazníkov a či oneskorenie v Číne ovplyvní globálny predajný výkon iPhonu Air.
