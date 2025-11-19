Nokia sa preorientuje s dôrazom na trh umelej inteligencie

Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia oznámil významný strategický posun – chce sa odkloniť od tradičného trhu operátorov a viac sa zamerať na infraštruktúru pre umelú inteligenciu (AI) a dátové centrá. Zmeny zahŕňajú zjednodušenie prevádzkového modelu, obmenu vrcholového vedenia a ambiciózne finančné ciele.
Strategická transformácia
Pod novou stratégiou Nokia od 1. 1. 2026 zavedie dve hlavné prevádzkové divízie:
-
Network Infrastructure – prioritou budú AI, dátové centrá a fixné siete.
-
Mobile Infrastructure – spojí jadrové siete, rádiové siete a technologické štandardy, s cieľom viesť vývoj AI‑native sietí a 6G.
Strategické priority budú zahŕňať: zrýchlenie rastu v AI a cloude, vedenie transformácie mobilných sietí, spolu‑inováciu s partnermi, selektívne investovanie a dosiahnutie udržateľných výnosov.
Vo vedení dochádza k zmene: Justin Hotard — bývalý šéf divízie dátových centier & AI v Inteli — bude dočasne viesť divíziu Mobile Infrastructure.
Finančné ciele a trhové dôsledky
Nokia si novým cieľom stanovila porovnateľný prevádzkový zisk €2,7–3,2 miliardy do roku 2028, oproti približne €2,0 miliarde v posledných 12 mesiacoch.
Pre divíziu Network Infrastructure sa plánuje ročný rast tržieb 6‑8 % medzi rokmi 2025–2028 a prevádzková marža 13‑17 % do roku 2028. Pre divíziu Mobile Infrastructure je cieľom hrubá marža 48‑50 % a rast prevádzkového zisku z bázy €1,5 miliardy. Investori sú opatrní: hoci stratégie jasne naznačujú rast, ich úspech je závislý na dôkaze o schopnosti ich realizovať. Financial Times
Riziká a výzvy
Pre Nokia predstavuje prechod z tradičného modelu na infraštruktúru pre AI značné výzvy:
-
Zmena obchodného modelu si vyžaduje dokonalú exekúciu, kontrolu dodávateľských reťazcov a disciplinované kapitálové investície.
-
Spoločnosť musí konkurovať v rastúcej, ale kapitálovo náročnej oblasti infraštruktúry pre AI a dátové centrá.
-
Splnenie finančných cieľov závisí od rastu segmentov AI a dátových centier – čo je oblasť stále vo vývoji a vystavená makro‑, regulačným a technologickým rizikám.
Výhľad
Ak Nokia dokáže efektívne využiť svoju novú štruktúru, vedenie a stratégiu – a premeniť AI‑prvky na udržateľný rast – môže ísť o posun v jej histórii. Kľúčom bude schopnosť exekúcie: pretaviť ambície do merateľných výsledkov, zlepšiť marže a vytvoriť hodnotu pre akcionárov.
