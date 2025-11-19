Sage Group spúšťa spätný odkup akcií v hodnote 300 miliónov libier po silnom finančnom roku 2025

-
Sage zaznamenala 17 % rast upraveného prevádzkového zisku na 600 miliónov libier.
-
Spoločnosť spúšťa spätný odkup akcií v hodnote 300 miliónov libier a zvyšuje dividendu.
-
Marža vzrástla na 23,9 %, čo odráža efektívne riadenie nákladov.
-
Investori by mali sledovať udržateľnosť rastu, marže a úroveň zadlženia.
-
Sage zaznamenala 17 % rast upraveného prevádzkového zisku na 600 miliónov libier.
-
Spoločnosť spúšťa spätný odkup akcií v hodnote 300 miliónov libier a zvyšuje dividendu.
-
Marža vzrástla na 23,9 %, čo odráža efektívne riadenie nákladov.
-
Investori by mali sledovať udržateľnosť rastu, marže a úroveň zadlženia.
Britská softvérová spoločnosť Sage Group oznámila program spätného odkupu akcií až do výšky 300 miliónov libier po tom, čo zverejnila rast zisku aj tržieb za fiškálny rok končiaci 30. septembra 2025.
Zisk pred zdanením vzrástol na 484 miliónov libier z 426 miliónov rok predtým. Upravený prevádzkový zisk – kľúčový ukazovateľ výkonnosti – stúpol o 17 % na 600 miliónov libier a prevádzková marža sa zvýšila na 23,9 %.
Kapitálová politika a signál pre investorov
Oznámený spätný odkup podčiarkuje dôveru vedenia v dlhodobé vyhliadky firmy a jej schopnosť generovať stabilný cash flow. Predstavenstvo schválilo záverečnú dividendu 14,4 pence na akciu, ktorá zvyšuje celoročnú dividendu o 7 % na 21,85 pence.
Kombinácia buybacku a rýchleho rastu ziskov naznačuje, že Sage ostáva verná stratégii disciplinovaného narábania s kapitálom.
Výkonnosť a strategický kontext
Spoločnosť ťažila z rastu naprieč trhmi a z pokračujúcej transformácie smerom k predplatiteľským modelom, ktoré zvyšujú stabilitu tržieb. Organický rast tržieb o 9 % potvrdzuje stabilný dopyt po riešeniach Sage, zatiaľ čo rozšírenie marží ukazuje na efektívne riadenie nákladov.
Silná schopnosť generovať hotovosť umožňuje spoločnosti podporovať rast aj zároveň odmeňovať akcionárov.
Riziká a výzvy
Napriek robustným výsledkom bude pre Sage kľúčové udržať tempo rastu aj v roku 2026. Riziká predstavuje konkurencia, makroekonomická neistota a potreba neustále inovovať produktové portfólio. Rovnako sa očakáva, že investori budú sledovať úroveň zadlženia, ktorá počas roka vzrástla.
Výhľad
Sage predpokladá organický rast tržieb najmenej 9 % v roku 2026 a ďalší rast prevádzkových marží. Stabilná výkonnosť, silný cash flow a orientácia na akcionárov posilňujú jej pozíciu v segmente podnikových softvérových riešení.
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
ECB preveruje Deutsche Bank pre podozrenie z podhodnotenia finančných rizík
ABN Amro prepustí 5 200 zamestnancov do roku 2028
eBay čelí vyšetrovaniu vo Francúzsku pre podozrenie z predaja nelegálneho tovaru
Hollister ťahá zisky Abercrombie & Fitch nahor – akcie prudko rastú
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.