Apple prekonal trhovú hodnotu 4 bilióny USD vďaka silnému dopytu po iPhone 17

-
Apple prekonal trhovú hodnotu 4 bilióny USD, ako tretia firma v histórii.
-
Predaje iPhonu 17 prekonali starší model o približne 14 % v USA a Číne.
-
Hardvérová výkonnosť je silná, no obavy o AI stratégiu a vysokú valuáciu pretrvávajú.
-
Stabilný dopyt a pozitívna dynamika môžu Apple pomôcť prekvapiť — no riziká sú stále prítomné.
-
Spoločnosť Apple Inc. prekonala trhovú hodnotu 4 bilióny USD, čo ju zaradilo medzi technologickú elitu. Tento historický míľnik podporil silný dopyt po najnovšej sérii iPhone 17, ktorá opäť naštartovala kľúčový hardvérový segment spoločnosti — aj napriek otáznikom ohľadom jej stratégie v oblasti umelej inteligencie.
Silný dopyt po iPhone 17
Podľa údajov spoločnosti Counterpoint Research boli predaje iPhone 17 a jeho variantov v USA a Číne počas prvých desiatich dní o približne 14 % vyššie než u predchádzajúcej generácie. Akcie Apple od spustenia predaja 9. septembra vzrástli približne o 13 %. Tento nečakaný rast prichádza v čase, keď iPhone stále tvorí približne polovicu tržieb spoločnosti.
Míľnik trhovej kapitalizácie
Pri cene akcií na úrovni približne 269 USD Apple dočasne prekonal hodnotu 4 bilióny USD, čím sa stal treťou spoločnosťou na svete, ktorá dosiahla tento míľnik — po spoločnostiach Nvidia a Microsoft. Táto udalosť odráža oživenie hlavných obchodných liniek Apple a rastúcu dôveru investorov.
Kľúčové faktory a riziká
Pozitívne faktory:
-
iPhone 17 presne zasiahol preferencie zákazníkov v USA a Číne, kde Apple čelí zvýšenej konkurencii.
-
Spoločnosť zachovala ceny aj napriek inflačným tlakom a predstavila nové modely ako ultra‑tenký iPhone Air.
-
Výrobné investície, najmä v USA, prispievajú k vyššej dôvere na strane investorov.
Riziká:
-
Apple zatiaľ zaostáva v oblasti umelej inteligencie v porovnaní s konkurenciou.
-
Akcie sa obchodujú pri forward P/E násobku nad 30, čo je výrazne nad priemerom trhu.
-
Geopolitické, obchodné a dodávateľské riziká, najmä vo vzťahu k Číne, pretrvávajú.
Význam pre investorov
Hodnota 4 bilióny USD podčiarkuje, že Apple si zachováva pevnú pozíciu v hardvéri. Investori veria, že silné predaje iPhonu 17 môžu priniesť ďalšie pozitívne prekvapenia v nasledujúcich kvartáloch. Napriek tomu však vysoká valuácia a nedostatočný pokrok v AI naznačujú potrebu opatrnosti.
