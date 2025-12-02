Apple prekopáva vedenie AI: Giannandrea odchádza, prichádza Subramanya z Microsoftu

-
Spoločnosť Apple oznámila výraznú zmenu v riadení svojho tímu pre umelú inteligenciu. Dlhoročný šéf AI John Giannandrea odchádza do dôchodku a na jeho miesto nastupuje Amar Subramanya – odborník, ktorý predtým pôsobil v spoločnostiach Google a Microsoft. Apple týmto krokom reaguje na zvyšujúci sa tlak, aby dobehol svojich konkurentov v oblasti umelej inteligencie.
Nová štruktúra a organizačné zmeny
John Giannandrea, ktorý nastúpil do Apple v roku 2018 po dlhoročnej kariére v Google, zostane poradcom do jari 2026. Jeho pozícia nebude nahradená v pôvodnej forme – kompetencie sa rozdelia medzi viceprezidentov zodpovedných za softvér, služby a prevádzku.
Novým viceprezidentom pre AI sa stáva Amar Subramanya, ktorý v minulosti pracoval na vývoji chatbotu Gemini v Google a naposledy pôsobil v Microsofte. V Apple bude zodpovedný za výskum strojového učenia, vývoj základných modelov a bezpečnostné otázky AI. Bude podriadený Craigovi Federighimu.
Prečo táto zmena nastáva?
Apple je čoraz viac kritizovaný za to, že nedokáže držať krok s konkurenciou ako sú Google, Microsoft či OpenAI. Hlasová asistentka Siri, spustená už v roku 2011, stále zvláda iba jednoduché úlohy. Pokročilé AI funkcie, ktoré firma sľúbila na rok 2024, neboli dodané.
Zdroje z prostredia firmy uvádzajú, že Giannandrea nebol schopný pretaviť výskum do reálnych produktov. Napriek tomu pod jeho vedením vznikli významné vedecké publikácie a Apple sa mu podarilo pritiahnuť množstvo talentovaných výskumníkov.
Výzvy pre Subramanyu
Nový AI líder bude musieť riešiť:
-
Urýchlenie vývoja vlastných AI modelov a ich implementáciu do produktov.
-
Efektívne prepojenie AI riešení s celým Apple ekosystémom.
-
Prácu s obmedzeniami vyplývajúcimi z prísnych pravidiel ochrany súkromia a nižšieho rozpočtu na výpočtové kapacity.
-
Obnovenie dôvery používateľov a investorov, ktorí očakávajú, že Apple dobehne AI lídrov.
