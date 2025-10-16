Apple stráca ďalšieho lídra v oblasti AI uprostred eskalujúceho boja o talenty

-
Apple prichádza o Ke Yanga, vedúceho AI tímu AKI, ktorý prechádza do spoločnosti Meta.
Yangov tím mal za úlohu vývoj Siri s funkciami podobnými ChatGPT vrátane vyhľadávania na webe.
Apple plánuje výrazný upgrade Siri v marci 2026, no odchody expertov môžu ohroziť jeho načasovanie.
Meta cieľavedome získava AI špecialistov Applu pre svoj tím Superintelligence Labs.
-
-
-
Ambície Applu v oblasti umelej inteligencie sa opäť otriasli. Ke Yang, ktorý bol len nedávno poverený vedením iniciatívy zameranej na AI vyhľadávanie typu ChatGPT, odchádza do spoločnosti Meta, ako informovali Bloomberg a Reuters.
Yang sa len pred niekoľkými týždňami ujal vedenia tímu Answers, Knowledge and Information (AKI) – kľúčovej skupiny, ktorej úlohou je transformovať Siri na výkonnejšieho asistenta s prístupom k internetu. Jeho odchod nadväzuje na viaceré nedávne personálne straty v AI a ML divíziách Applu – napríklad Ruoming Pang, bývalý vedúci tímu základných modelov, už predtým prešiel do spoločnosti Meta.
Táto zmena prichádza v citlivom období, keď sa očakáva, že Apple v marci 2026 predstaví veľkú aktualizáciu Siri v rámci tzv. „Apple Intelligence“. Očakáva sa, že Siri získa pokročilejšie schopnosti logického uvažovania, prístup k aktuálnym webovým údajom a hlbšiu integráciu s kontextom používateľovho zariadenia.
Vnútorné dôsledky a manažérska priepasť
Tím AKI, ktorý Yang viedol, patrí pod širšiu AI a ML organizáciu Applu (AIML). Yang priamo podliehal Johnovi Giannandreovi, senior viceprezidentovi pre AI/ML. Po jeho odchode preberie dohľad nad AKI tímom Benoit Dupin, ktorý vedie cloudovú infraštruktúru pre strojové učenie.
Strata takto dôležitého manažéra v období pred významnou produktovou zmenou vyvoláva otázky o kontinuitu, morálku tímu a tempo vývoja. Zdroje z prostredia Applu navyše tvrdia, že v najbližších mesiacoch možno očakávať ďalšie odchody. Zmeškanie marcového termínu by mohlo ohroziť konkurenčné postavenie Applu v rýchlo sa rozvíjajúcom AI sektore.
Apple tento rok prešiel aj viacerými personálnymi zmenami vo vedení, keď sa pripravuje na odchod COO Jeffa Williamsa. Zodpovednosti boli preskupené medzi Eddyho Cua, Craiga Federighiho a ďalších vedúcich. Tieto zmeny môžu ešte viac komplikovať situáciu v AI tímoch.
Boj o talenty sa zostruje
Meta zintenzívňuje nábor špičkových odborníkov – Yangovo angažovanie je len ďalším z radu prípadov, keď Meta získala AI špecialistov od Applu. Jej novovytvorené Superintelligence Labs už pritiahli aj ďalších výskumníkov a lídrov, vrátane Ruominga Panga.
Pre Apple je teraz zásadné udržať svojich top odborníkov na AI. Nestačí ponúknuť konkurencieschopné platy – musí prezentovať aj jasnú a presvedčivú víziu AI vývoja, ak chce držať krok s hráčmi ako OpenAI, Google a Meta v oblasti generatívnej AI a inteligentného vyhľadávania.
Nejde len o Siri. Identita Applu ako výrobcu hardvéru sa transformuje smerom k inteligentným technológiám zabudovaným do zariadení. Tento vývoj však závisí od výskumu, odvahy inovovať a vnútornej súdržnosti tímov. Séria odchodov v rozhodujúcom období môže naznačovať hlbšie organizačné napätie alebo neistotu ohľadom ďalšieho smerovania.
