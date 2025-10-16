OpenAI plánuje megaprojekt za 400 miliárd dolárov: stratégia, riziká a realita

-
OpenAI projekt „Stargate“ predpokladá ~7 GW výpočtovej kapacity a investície nad 400 miliárd USD v nasledujúcich rokoch.
Zmluva s Oracle v hodnote 300 miliárd USD zabezpečuje rozsiahly prístup k cloudovým zdrojom.
Odborníci odhadujú, že skutočné náklady by mohli dosiahnuť až 1 bilión USD a viac.
Úspech závisí od efektívneho hardvérového návrhu, výkonnosti a schopnosti generovať návratnosť investícií.
Spoločnosť OpenAI pripravuje jeden z najväčších infraštruktúrnych projektov v dejinách technologického sektora. Cieľom je investovať približne 400 miliárd USD počas niekoľkých nasledujúcich rokov na výstavbu dátových centier s názvom „Stargate“ a zabezpečiť si vlastnú výpočtovú kapacitu — čím sa zníži závislosť od tretích strán a posilní sa technologická autonómia.
Niektoré odhady však naznačujú, že celkové náklady by mohli prekročiť 1 bilión USD do roku 2030.
Projekt Stargate a rozšírenie kapacít
Kľúčovým prvkom stratégie je infraštruktúrny program Stargate, ktorý OpenAI realizuje v spolupráci s Oracle, SoftBank a ďalšími partnermi. Spoločnosť plánuje výstavbu viacerých obrovských AI dátových centier v USA.
V septembri 2025 oznámila výstavbu piatich nových lokalít, čím celková plánovaná kapacita vzrástla na takmer 7 gigawattov a odhadovaná investícia prekročila 400 miliárd USD na najbližšie tri roky. Firma tým smeruje k naplneniu cieľa 500 miliárd USD a 10 GW do konca roka 2025.
Partnerstvo s Oracle je mimoriadne dôležité – OpenAI sa zaviazala nakúpiť cloudové výpočtové služby v hodnote 300 miliárd USD v priebehu piatich rokov od roku 2027. Firma zároveň diverzifikuje hardvérových dodávateľov – spolupracuje s AMD (6 GW) a pracuje na vývoji vlastných čipov v partnerstve s Broadcomom.
Prečo to OpenAI robí?
Kontrola a nezávislosť: Závislosť od veľkých poskytovateľov (Microsoft, Nvidia) je riziková. Vlastná infraštruktúra zvyšuje slobodu a flexibilitu.
Výkon a optimalizácia: Prepojenie hardvéru so softvérom umožňuje optimalizovať výkon a efektivitu. Modely OpenAI sa už využívajú na návrh čipov.
Strategická výhoda: Vlastné dátové centrá môžu firme pomôcť lepšie vyjednávať v partnerstvách a prípadne ponúkať infraštruktúru aj tretím stranám.
Rýchle škálovanie: Rastúca užívateľská základňa vyžaduje masívne kapacity — OpenAI má stovky miliónov používateľov týždenne.
Riziká a výzvy
Finančná náročnosť: Náklady môžu prekročiť pôvodných 400 miliárd USD a dosiahnuť až 1–1,3 bilióna USD.
Neistota návratnosti: Zatiaľ nie je jasné, či výnosy z AI modelov pokryjú tak obrovské investície.
Problémy pri výstavbe: Projekty tejto veľkosti môžu čeliť regulačným, dodávateľským alebo geopolitickým prekážkam.
Technologické riziko: Vlastné čipy môžu byť výhodou, no zároveň predstavujú riziko – konkurencia môže zvoliť výkonnejšie technológie.
Vplyv na AI ekosystém
OpenAI tlačí konkurenciu k zvýšeniu investícií do výpočtovej infraštruktúry. Hoci Google, Meta či Microsoft už zvyšujú svoje kapacity, žiadna z týchto firiem zatiaľ neohlásila projekt takéhoto rozsahu.
Ak sa OpenAI podarí tento plán zrealizovať, môže sa z nej stať nielen poskytovateľ AI modelov, ale aj výpočtovej infraštruktúry pre iných. V opačnom prípade hrozí, že firma stratí tempo a bude čeliť dôsledkom príliš ambiciózneho zámeru.
