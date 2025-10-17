Apple získal exkluzívne práva na vysielanie Formuly 1 v USA

-
Apple získava výhradné práva na vysielanie F1 v USA od roku 2026, v hodnote okolo 700 miliónov dolárov.
-
Všetky podujatia F1 budú dostupné na Apple TV, časť obsahu bude bezplatná, dostupná bude aj služba F1 TV Premium.
-
Apple posilňuje svoju športovú ponuku, po predchádzajúcich dohodách s MLS a MLB.
-
Formula 1 využíva túto spoluprácu na posilnenie svojej pozície na americkom trhu, kde dynamicky rastie jej popularita.
-
Apple podpísal päťročnú zmluvu na výhradné vysielacie práva Formuly 1 v USA, ktorá vstúpi do platnosti v roku 2026. Všetky preteky Grand Prix, vrátane tréningov, kvalifikácií a šprintov, budú dostupné prostredníctvom služby Apple TV. Niektoré preteky a tréningy budú zároveň dostupné zadarmo cez aplikáciu Apple TV.
Aj keď finančné podmienky neboli oficiálne zverejnené, viaceré správy hovoria o hodnote okolo 140 miliónov dolárov ročne, teda približne 700 miliónov dolárov celkovo. To predstavuje výrazný nárast oproti zmluve s ESPN, ktorá sa odhaduje na 85–90 miliónov dolárov ročne.
Šéf F1 Stefano Domenicali uviedol, že cieľom partnerstva je „priblížiť tento skvelý šport fanúšikom v USA a osloviť nových divákov“ prostredníctvom inovatívneho prístupu k vysielaniu.
Stratégia Applu a nové možnosti pre Formulu 1
Tento krok posúva Apple do popredia v oblasti živého športového obsahu, ktorý je kľúčový pri získavaní a udržiavaní predplatiteľov streamovacích služieb. Apple nadväzuje na predchádzajúce zmluvy s Major League Soccer a MLB.
F1 sa má stať súčasťou širšieho Apple ekosystému – od Apple News, Mapy, Hudba, Fitness+ až po Apple Sports. Nová aplikácia ponúkne živé výsledky, widgety aj podporu pre funkciu Live Activities. Značka Apple TV zároveň prešla rebrandingom.
Pre Formulu 1 predstavuje dohoda veľký krok na americkom trhu, kde sa séria teší rastúcej popularite vďaka novým veľkým cenám v Miami, Las Vegas a Austine. Úspech filmu „F1: The Movie“ len podporil rast potenciálu tejto spolupráce.
Reakcie a otvorené otázky
Spoločnosť ESPN, ktorá doteraz vlastnila práva na F1, zareagovala s gratuláciou a pripomenutím svojho prínosu k rastu športu v USA. Tento vývoj zároveň ilustruje presun športových práv od tradičných vysielateľov k technologickým gigantom.
Otázky, ktoré teraz visia vo vzduchu:
-
Ako Apple nastaví cenovú politiku za prístup k F1 obsahu?
-
Ako sa bude nový obsah promovať medzi divákmi?
-
Bude Apple pokračovať v nákupe ďalších športových práv?
