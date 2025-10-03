Applied Materials očakáva pokles tržieb o 710 miliónov USD v dôsledku nových vývozných obmedzení do Číny

Americká spoločnosť Applied Materials, popredný výrobca technológií pre výrobu čipov, uviedla, že nové vývozné obmedzenia zo strany USA by mohli znížiť jej príjmy o 710 miliónov USD. Vo štvrtom štvrťroku 2025 očakáva pokles o 110 miliónov USD a v roku 2026 o ďalších 600 miliónov USD.
Nové pravidlá amerického ministerstva obchodu rozširujú licenčné požiadavky na vývoz produktov a služieb do Číny, najmä ak ide o subjekty vlastnené alebo kontrolované firmami z tzv. „entity listu“. Cieľom je zabrániť obchádzaniu existujúcich sankcií.
Vplyv na tržby a reakcia trhu
Čína predstavuje približne 30 % tržieb Applied Materials, a teda ide o kľúčový trh. Firma už skôr varovala pred možným dopadom geopolitických opatrení. Po oznámení klesli akcie spoločnosti v premarket obchodovaní o približne 3 %. Obavy sa dotkli aj ďalších hráčov v sektore. Lam Research môže podľa analytikov stratiť až 300 miliónov USD ročne, zatiaľ čo dopad na KLA by mal byť menší. Zdroj: xStation5
Výzvy a budúce smerovanie
Applied Materials bude musieť diverzifikovať svoje trhy mimo Číny, aby znížila závislosť a stabilizovala príjmy. Pokiaľ budú regulačné obmedzenia pokračovať, môže to ovplyvniť aj celý reťazec polovodičovej výroby na globálnej úrovni.
Spoločnosť zatiaľ dosahuje solídne výsledky – v treťom štvrťroku jej tržby medziročne vzrástli o 8 % na 7,3 miliardy USD. No ak sa exportné podmienky zhoršia, tieto výsledky môže byť čoraz ťažšie zopakovať.
