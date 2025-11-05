Arista Networks klesá o 12 % napriek solídnym tržbám📉 Výhlaď spustil realizáciu ziskov na Wall Street

Napriek lepším tržbám a zisku v Q3 2025 akcie Arista Networks (ANET.US) — lídra v oblasti sieťových prepínačov a softvéru pre dátové centrá — v úvodnej reakcii trhu klesli približne o 12 %. Nižšie sú uvedené kľúčové body z výsledkov za tretí štvrťrok 2025. Od začiatku roka akcie vzrástli o viac ako 40 %, pričom od aprílového minima si pripísali takmer 60 %. Pokles odráža opatrný a prevažne v súlade zverejnený výhlaď na aktuálne štvrťrok a mierne nižší výhľad marží.
Silné kvartálne výsledky
- Upravený zisk na akciu: 0,75 USD vs. očak. 0,71 USD (+25 % medziročne)
- Tržby: 2,31 mld. USD vs. konsenzus 2,27 mld. USD (+27,5 % medziročne)
Marže a ziskovosť
- Non-GAAP hrubá marža: 65,2 %, približne o 1 percentuálny bod nad očakávaniami
- Čistý zisk: 962 mil. USD, približne 42 % tržieb
- Hotovosť a investície: 10,1 mld. USD
Obchodná dynamika
- Pokračujúca sila v oblasti cloudu a AI sietí, podporená partnerstvami s NVIDIA a OpenAI
- Nové produktové rady a geografická expanzia upevňujú pozíciu spoločnosti ako kľúčového hráča v oblasti vysokovýkonnej infraštruktúry pre dátové centrá
Výhlaď
- Tržby Q4: 2,3–2,4 mld. USD (stred 2,35 mld. USD vs. očak. 2,33 mld. USD)
- Hrubá marža: 62–63 %, mierne pod úrovňou predchádzajúceho štvrťroka
- Tržby za celý rok 2025: približne 8,87 mld. USD (+26–27 % medziročne)
- Dlhodobý cieľ: 10,65 mld. USD do roku 2026
Komentáre vedenia
- CEO Jayshree Ullal zdôraznila silnú exekúciu a rastúce prijatie vízie „center-to-cloud“ a sietí poháňaných umelou inteligenciou
- CTO Ken Duda vyzdvihol výkonnostnú výhodu hardvéru Arista pri spracovaní AI záťaže
Riziká a sledované faktory
- Kolísanie v dodávkach komponentov môže oneskoriť expedície
- Rastúca konkurencia v segmentoch AI a cloudových sietí
- Marže sú citlivé na produktový mix a širšie makroekonomické spomalenie
Arista opäť dosiahla silné štvrťročné výsledky a prekonala očakávania na úrovni tržieb aj zisku. Miernejší výhlaď marží, tržby v súlade s očakávaniami a širší výpredaj v technologickom sektore však spôsobili krátkodobé vyberanie ziskov. Z dlhodobého hľadiska zostáva Arista dobre pozicionovaná na využitie rastúceho dopytu po AI-riadených a cloudových sieťových riešeniach.
Zhrnutie hovoru s analytikmi
Dopyt vs. ponuka
- Dopyt výrazne prevyšuje ponuku, pričom dodávky sú obmedzené dostupnosťou komponentov (dodacie lehoty 38–52 týždňov). To spôsobilo dočasné úzke hrdlá vo štvrťročných výsledkoch a viedlo k opatrnému tónu vo výhlade.
Blue Box
- Hybridné riešenie umiestnené medzi komoditnými „whitebox“ systémami a plnohodnotnými platformami Arista EOS.
- Nižšie marže ako pri produktoch EOS; očakáva sa, že v roku 2026 zostane v úzkom segmente (jednotky zákazníkov), no strategicky dôležité pre škálovateľné prípady použitia.
Front-End ↔ Back-End
- Prebiehajúce zbližovanie vrstiev (aktuálne 800G, smeruje k 1.6T).
- Arista zdôrazňuje, že obsluha oboch vrstiev predstavuje jedinečnú konkurenčnú výhodu, ktorú je ťažké napodobniť.
Produkt, technológia a partnerstvá
- EtherLink / ESUN / UEC: vývoj štandardov Ethernet Scale-Up Networking pre AI záťaže.
- AVA (Autonomous Virtual Assist) a NetDL: využitie AI na návrh, prevádzku a optimalizáciu sietí.
- Široké partnerské ekosystémy s NVIDIA, AMD, Broadcom, OpenAI, Anthropic, Oracle Accelerate a ďalšími.
Finančné údaje a výhlaď
- Q3: non-GAAP hrubá marža 65,2 % (priaznivý mix + zásoby); čistý zisk 41,7 % tržieb; prevádzkové náklady 16,6 % tržieb.
- Hotovosť/investície: 10,1 mld. USD; silný cash flow ~1,3 mld. USD.
- Záväzky na nákupy: zvýšené na 7 mld. USD (z 5,7 mld.) kvôli dlhším dodacím lehotám a novým produktom.
- Odložené tržby: 4,7 mld. USD; volatilné kvôli akceptačným doložkám v AI kontraktoch.
- Výhlaď Q4: tržby 2,3–2,4 mld. USD; GM 62–63 %; OM 47–48 %; ETR cca 21,5 %
- Rok 2025: rast 26–27 % (~8,87 mld. USD); GM ~64 %; campus 750–800 mil. USD; AI ≥1,5 mld. USD
- Rok 2026: tržby cca 10,65 mld. USD (+20 % medziročne); GM 62–64 %; OM 43–45 % (nižšie kvôli strategickým investíciám)
Komentáre vedenia a závery
- Spoločnosť odmieta označenie „spomalenie,“ kolísanie pripisuje načasovaniu dodávok, nie poklesu dopytu.
- Produktové marže klesli pod 60 % kvôli väčšiemu podielu cloudu/AI; softvér/služby menej ziskové, ako niektorí analytici očakávali.
- Arista zachováva partnerský model (káble, napájanie, chladenie, integrácia XPU); niektorý predaj môže prebehnúť cez JDM/Blue Box.
- Vedenie očakáva, že škálovanie bude jednoduchšie po roku 2026–2027.
- Žiadna viditeľná hrozba zo strany sieťovej divízie NVIDIA v kľúčových trhoch Aristy.
Záver: Dopyt poháňaný AI zostáva na rekordných úrovniach, no dlhšie dodacie lehoty a mix AI/cloudu mierne stláčajú marže. Stratégia Blue Box predstavuje vypočítaný kompromis s dlhodobým potenciálom na škálovanie. Trend zbližovania front/back-endu naďalej hrá v prospech Aristy vďaka jej komplexnému balíku (hardware + EOS + softvérové nástroje).
Výhlaď na roky 2025–2026 zostáva silný, aj keď opatrný, čo odráža odložené akceptácie zákazníkov pri AI projektoch.
