🔬 ASM International ťahá európsky technologický sektor a zverejnil „hviezdny“ výhlaď 🚀

Holandský gigant v oblasti polovodičového vybavenia ASM International včera večer zverejnil výsledky za 1. štvrťrok 2026, ktoré prekonali očakávania a priniesli nové rekordy v maržiach. Dnes ráno akcie spoločnosti rastú o 8,4 % na historické maximá, ťahajú nahor celý európsky technologický sektor a posúvajú ASMI na čelo paneurópskeho indexu.
Technologický sektor dnes ťahá rast v Európe. Zdroj: xStation
Citi uviedla: „ASM výrazne prekonala očakávania a zvýšila svoje výhľady, a to aj podľa štandardov polovodičového priemyslu.“
📊 Kľúčové čísla — prekonanie očakávaní a zvýšenie výhľadu:
- Tržby za 1. štvrťrok 2026: 862,5 milióna EUR oproti konsenzu 828,5 milióna EUR (LSEG) — na hornej hranici firemného výhľadu 830 miliónov EUR ±4 %
- Medziročný rast tržieb: +3 % vykázane / +16 % pri konštantných výmenných kurzoch
- Hrubá marža: 53,3 % — podporená priaznivým produktovým mixom (pred rokom: 53,4 %)
- Upravená prevádzková marža: 33,1 % — kvartálny rekord (pred rokom: 32,3 %)
- Upravený čistý zisk: 246 miliónov EUR — medziročný rast o 54 miliónov EUR
🔭 Výhlaď pre 2. štvrťrok 2026 — ďalšie pozitívne prekvapenie:
- Odhad tržieb za 2. štvrťrok 2026: približne 980 miliónov EUR ±5 % pri konštantnom výmennom kurze
- Konsenzus analytikov (LSEG) bol 883,9 milióna EUR — spoločnosť je výrazne nad touto úrovňou
- V 2. polroku 2026 sa očakáva silnejší výkon než v 1. polroku — vedenie si zachováva optimistický výhlaď na celý rok
🀏 Čo stojí za týmto rastom?
Vo výsledkoch sú zjavné tri hlavné faktory:
- Dopyt v segmente Logic/Foundry — silný výkon pri najpokročilejších výrobných uzloch a zároveň jasné oživenie v Číne (spoločnosť uviedla, že tržby v Číne by mali medziročne rásť)
- Investície ťahané AI — zákazníci zrýchľujú investície do výrobných kapacít pre AI infraštruktúru; výroba pilotných liniek pre proces 1,4 nm sa má začať v 2. polroku 2026
- Priaznivý produktový mix a kontrola nákladov — rekordná prevádzková marža pri súčasnom zvyšovaní výdavkov na výskum a vývoj
Generálny riaditeľ Hichem M'Saad: „Zákazníci zvyšujú svoje výdavky na najmodernejšie technologické procesy a investujú do pilotných výrobných liniek pre 1,4nm proces — tie by mohli byť využité v produktoch spoločností Nvidia a Apple.“
📈 Trh a valuácia:
- Akcie tento rok rastú o 63,8 % vrátane dnešnej seansy — ide o najlepší výkon v indexe STOXX 600
- Spoločnosť prestala zverejňovať údaje o nových objednávkach (bookings) — analytici, napríklad Degroof Petercam, to prijímajú pokojne: „Pri takomto zvýšení výhľadu je nám to úplne jedno.“
- Pomer forward P/E sa pohybuje okolo 38x — oproti sektoru ide o prémiu, ktorú ospravedlňujú rekordné marže a expozícia voči AI.
Zdroj: xstation
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.