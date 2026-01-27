ASML: Prekoná európsky technologický hegemón očakávania aj tentoraz?

Najväčšia európska spoločnosť, holandská ASML, zverejní výsledky pred začiatkom obchodovania 28. januára. Trh si už pred časom uvedomil, akú nenahraditeľnú úlohu ASML zohráva v globálnej ekonomike a technologickom sektore. Spoločnosť zažila silný rast v ziskovosti aj trhovej valuácii. Ostáva otázkou, či je stále priestor na ďalší rast.
ASML prekonala očakávania zisku už šesť kvartálov po sebe. Podarí sa jej v tomto trende pokračovať? Trhové očakávania sú vysoké.
Konsenzus predpokladá zisk na akciu (EPS) približne 8,2 USD a tržby nad 11 miliárd USD, čo by znamenalo medzikvartálny rast o viac než 50 %.
Takto vysoká latka však zvyšuje riziko pre výsledky aj reakciu trhu. Aj ASML môže mať problém dodať taký silný rast za krátke obdobie, najmä keď obmedzenia predaja prichádzajú zo strany zákazníkov, nie z vnútra firmy. Dôvody zahŕňajú napríklad oneskorenia projektov alebo nedostatok tzv. čistých miestností, ktoré sú potrebné na inštaláciu a prevádzku strojov.
Najsledovanejším segmentom bude „High NA“ – nová generácia litografických strojov, kde má ASML plný monopol. Práve na tento segment sú kladené najväčšie očakávania.
Aj keď spoločnosť dosiahne vynikajúce výsledky, výhľad môže byť opatrný. Kombinácia silných výsledkov a „slabého“ výhľadu by mohla viesť ku krátkodobej korekcii cien akcií.
Dlhodobo môže riziko predstavovať vývoj dopytu v súvislosti s „AI revolúciou.“ V takomto prípade však výkonnosť firmy vykazuje značnú zotrvačnosť, čo naznačuje, že trh ešte nemusí mať úplne započítané pozitíva, namiesto toho, aby už reflektoval riziká.
Možným prekvapením výsledkov by mohli byť lepšie než očakávané čísla alebo výhľad vďaka prudkému nárastu dopytu po RAM pamätiach.
Výsledná reakcia trhu bude závisieť od kombinácie oznámených čísel a budúceho výhľadu.
ASML.NL (D1)
Rastový trend zostáva silný a existuje len málo náznakov, že by mal skončiť, aj keď zvyšný rastový potenciál sa javí ako čoraz obmedzenejší.
Zdroj: xStation
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Tesla pred výsledkami: Umernené očakávania a slabé fundamenty
Nový front obchodnej vojny – Grónsko❄️ Porastie zlato ďalej❓
US OPEN: Výsledky bánk a fondov podporujú oceňovanie
⏬Ropa a striebro oslabujú po vyhlásení Trumpa
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.