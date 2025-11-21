Asos pod tlakom: prepad tržieb aj akcií, zľavová stratégia zostáva mimo hry

- Asos zaznamenal medziročný pokles tržieb o 15 %, pod očakávaniami trhu.
- CEO trvá na stratégii bez plošných zliav – spolieha sa na konkurencieschopné ceny a ponuku.
- Výhlaď na ďalší rok počíta s miernym rastom zisku, no situácia na trhu zostáva napätá.
Britský online módny predajca Asos Plc vykázal medziročný pokles tržieb o 15 % na 2,48 miliardy libier, čím nenaplnil očakávania analytikov a vyvolal obavy o úspešnosť svojej reštrukturalizačnej stratégie. Akcie spoločnosti po oznámení výsledkov klesli až o 11 %, pričom od začiatku roka stratili takmer polovicu svojej hodnoty.
Prevádzkový zisk (EBITDA) dosiahol 131,6 milióna libier, teda na spodnej hranici odhadovaného rozpätia. Sklamanie z výsledkov je ďalším dôkazom, že snaha generálneho riaditeľa José Antonia Ramosa Calamonteho o obrat firmy naráža na tvrdú realitu trhu – či už kvôli sile konkurencie zo strany čínskeho giganta Shein, alebo kvôli slabnúcemu dopytu britských spotrebiteľov.
Počet zákazníkov aj frekvencia objednávok naďalej klesajú, upozorňuje analytik Aarin Chiekrie z Hargreaves Lansdown. Spotrebiteľská dôvera vo Veľkej Británii sa v októbri prudko zhoršila a rozpočtové napätie vlády spolu s vyššou nezamestnanosťou (aktuálne 5 %) ďalej oslabujú ochotu nakupovať.
Napriek tomu Asos odmieta zľavovú stratégiu ako hlavný nástroj na oživenie tržieb. CEO Calamonte zdôraznil, že kľúčová je ponuka širokého cenového spektra a konkurencieschopnosti, nie masívne zľavy: „Odmietam veriť, že jediný spôsob, ako si získať zákazníka, je zľava. Chceme ponúknuť to, čo zákazník chce – za konkurencieschopnú cenu.“
Na budúci fiškálny rok firma očakáva zisk EBITDA medzi 150 a 180 miliónmi libier, čo by znamenalo mierne zlepšenie. Otázkou však zostáva, či dokáže firma v prostredí slabnúceho dopytu a tlaku lacnejšej konkurencie tento cieľ naplniť.
Graf ASC.UK (D1)
Akcie spoločnosti Asos zaznamenali po zverejnení slabých výsledkov prudký pokles a aktuálne sa obchodujú na úrovni 2,23 GBP, čo je hlboko pod oboma kĺzavými priemermi – EMA 50 na úrovni 2,565 GBP a SMA 100 na úrovni 2,824 GBP. Táto skutočnosť potvrdzuje pretrvávajúci downtrend, v ktorom sa akcie nachádzajú. RSI osciluje okolo hodnoty 40,5, teda tesne nad hranicou prepredanosti, čo naznačuje pokračujúci predajný tlak, no stále s určitým priestorom pre ďalší pokles.
Zdroj: xStation5
