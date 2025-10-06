AstraZeneca podpísala dohodu s Algen Biotechnologies v hodnote až 555 miliónov USD

-
Spoločnosť AstraZeneca uzavrela licenčnú dohodu s americkou biotechnologickou firmou Algen Biotechnologies v potenciálnej hodnote až 555 miliónov USD. Spolupráca sa zameriava na vývoj genových terapií na liečbu porúch imunitného systému.
Podmienky spolupráce
Algen získa úvodnú platbu, následne ďalšie financovanie podľa toho, ako bude dosahovať vývojové a regulačné míľniky. AstraZeneca získava exkluzívne práva na vývoj a komercializáciu, ale neinvestuje priamo do vlastníckeho podielu v Algene.
Kľúčom k dohode je platforma AlgenBrain, ktorá s pomocou umelej inteligencie identifikuje genetické ciele na základe dátových modelov. Táto technológia by mohla zrýchliť vývoj pokročilých liečebných prístupov.
Strategický význam
AstraZeneca už predtým vstúpila do segmentu buniek a génových terapií – v marci tohto roka odkúpila belgickú spoločnosť EsoBiotec za sumu až 1 miliardu USD. Zároveň reflektuje trend, kde veľké farmaceutické firmy čoraz viac integrujú AI technológie do vývoja liekov.
Riziká a výzvy
-
Závislosť od splnenia míľnikov: Ak Algen nebude schopný naplniť očakávania, nemusí získať ďalšie platby.
-
Náročnosť klinického vývoja: Génové terapie sú technologicky aj regulačne náročné, s vysokou mierou rizika.
-
Nerealistické očakávania od AI: Hoci má AI potenciál, zatiaľ žiadny liek vyvinutý čisto pomocou AI neprešiel schválením úradov.
