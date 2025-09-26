AstraZeneca ponúkne v USA zľavy až do 70 % na lieky na astmu a cukrovku

Spoločnosť AstraZeneca oznámila, že od 1. októbra 2025 začne v Spojených štátoch ponúkať lieky na astmu a cukrovku so zľavou až do 70 % z katalógovej ceny. Opatrenie prichádza v reakcii na tlak zo strany administratívy Donalda Trumpa, ktorá stanovila 29. september ako termín, do ktorého mali farmaceutické firmy navrhnúť zníženie cien liekov.
Priama platforma pre pacientov: AstraZeneca Direct
Spoločnosť spúšťa priamu spotrebiteľskú platformu AstraZeneca Direct, prostredníctvom ktorej si pacienti s platným receptom budú môcť zakúpiť lieky Airsupra (na astmu) a Farxiga (na cukrovku) za hotovosť a za zníženú cenu — bez zapojenia poisťovní a lekární.
Liek Farxiga bude stáť približne 182 USD, čo predstavuje zľavu okolo 70 %. Liek Airsupra bude dostupný za 249 USD, čo je zhruba o 50 % menej ako bežná cena. Na platforme bude ponúkaná aj nosová vakcína FluMist.
Politické pozadie a regulačný rámec
V júli prezident Trump zaslal farmaceutickým spoločnostiam list, v ktorom požadoval konkrétne návrhy na zníženie cien liekov. AstraZeneca tak reaguje podobne ako iné firmy — napríklad Bristol Myers Squibb oznámil zľavu až 80 % na liek proti psoriáze.
Cieľom nového modelu je zlepšiť dostupnosť liečby pre nepoistených alebo slabo poistených pacientov. Spoločnosť tvrdí, že nejde o náhradu existujúcich programov pomoci, ale o ich rozšírenie.
Cenová hladina pre Farxigu bude v súlade s tým, čo budú platiť pacienti v programoch Medicare a Medicaid od januára 2026.
Riziká a výzvy
Tento model však prináša aj viacero výziev:
-
Napätie vo vzťahoch s poisťovňami a distribútormi, ktorí môžu prísť o časť príjmov.
-
Logistické a regulačné náklady môžu znížiť ziskovosť.
-
Zvýšený dohľad úradov ohľadom férovosti cien a transparentnosti prístupu.
-
Nízke prijatie, ak väčšina pacientov ostane pri klasických cestách cez poisťovne.
Čo sledovať
-
Miera prijatia medzi pacientmi a potenciál pre škálovanie modelu.
-
Dopady na tržby a marže.
-
Prípadné regulačné zásahy.
-
Rozšírenie na ďalšie lieky a krajiny.
-
Reakcie konkurencie a poskytovateľov zdravotného poistenia.
