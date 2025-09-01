AstraZeneca pripravuje žiadosť o schválenie prelomového lieku na hypertenziu

AstraZeneca plánuje ešte do konca roku 2025 podať žiadosť o regulačné schválenie svojho experimentálneho lieku na vysoký krvný tlak – baxdrostat, ktorý by sa mohol stať kľúčovým pilierom dlhodobej obchodnej stratégie firmy. Podľa prezidenta biofarmaceutickej divízie spoločnosti, Ruuda Dobbera, firma cieli na možné schválenie v roku 2026, najprv v USA a Európskej únii.
Baxdrostat predstavuje nový terapeutický prístup. Na rozdiel od tradičných antihypertenzív, ako sú diuretiká alebo ACE inhibítory, cieľom je priamo hormón aldosterón, ktorý ovplyvňuje reguláciu krvného tlaku. Práve hormonálna zložka nie je pri starších liekoch priamo riešená.
Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarmaOtvoriť účet Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu
Z údajov pokročilej klinickej štúdie, prezentovaných pred víkendovou lekárskou konferenciou, vyplýva, že:
-
Dávka 2 mg baxdrostatu pridaná ku štandardnej liečbe viedla k zníženiu systolického tlaku o 9,8 mmHg oproti placebu po 12 týždňoch
-
Dávka 1 mg priniesla zníženie o 8,7 mmHg
Cielená hodnota odborníkov pritom predstavuje 10–12 mmHg, podľa prieskumu analytikov TD Cowen.
Pre porovnanie – konkurenčná firma Mineralys Therapeutics dosiahla s látkou lorundrostat pri dávke 50 mg pokles o 9,1 mmHg za 6 týždňov. Aj ona plánuje žiadosť o schválenie u FDA do konca roka. Hoci sa v oboch prípadoch vyskytli prípady hyperkaliémie (zvýšená hladina draslíka v krvi), pri baxdrostate išlo len o 1,1 % pacientov, čo sa považuje za prijateľné riziko.
Podľa AstraZenecy by ročné tržby z lieku mohli presiahnuť 5 miliárd USD, ak dôjde k schváleniu a úspešnému nasadeniu na globálnom trhu.
Vysokým krvným tlakom podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie trpí viac než 1 miliarda ľudí a ide o významný faktor zvyšujúci riziko infarktu a mozgovej mŕtvice. Z pohľadu investorov predstavuje baxdrostat strategicky zásadné aktívum s potenciálom stať sa ďalším blockbusterom v portfóliu AstraZenecy a potvrdzuje posun firmy smerom k inovatívnym terapiám mimo onkológie.
Graf AZN.UK (D1)
Akcie spoločnosti AstraZeneca sa aktuálne obchodujú na úrovni 118,26 GBP a po prudkom raste z posledných týždňov konsolidujú v blízkosti lokálneho maxima na úrovni 119,42 GBP. Cena sa pritom nachádza výrazne nad oboma kĺzavými priemermi – EMA 50 (111,72 GBP) a SMA 100 (106,96 GBP), čo potvrdzuje silné býčie momentum.
Z technického pohľadu je úroveň 117,00–117,50 GBP dôležitou krátkodobou podporou, ktorá bude kľúčová pre udržanie rastového vývoja. Prerazenie nad rezistenciu na 119,42 GBP by mohlo otvoriť priestor pre ďalší rast smerom k úrovni 120 GBP a vyššie.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.