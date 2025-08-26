AT&T posilňuje sieť: Za spektrum od EchoStar zaplatí 23 miliárd dolárov

Spoločnosť AT&T Inc. oznámila, že odkúpi frekvenčné licencie od firmy EchoStar Corp. v hodnote približne 23 miliárd USD, čím zásadne posilní svoju infraštruktúru v oblasti mobilných sietí a širokopásmových služieb po celých Spojených štátoch. Transakcia má byť plne hotovostná a jej dokončenie sa očakáva v polovici roku 2026, samozrejme za predpokladu schválenia regulačnými orgánmi.
Predmetom transakcie je približne 50 MHz nízkopásmového a strednopásmového spektra, ktoré AT&T využije predovšetkým na rozvoj 5G a optických (fiber) služieb. Tento krok prichádza v čase, keď federálni regulátori tlačili na EchoStar, aby časť spektra predal – spoločnosť totiž čelila kritike za nevyužívanie hodnotných frekvencií, ktoré si v minulosti zabezpečila. V máji tohto roku začala Federálna komisia pre komunikácie (FCC) oficiálne vyšetrovanie, či EchoStar skutočne plní svoje licenčné záväzky v oblasti bezdrôtových a satelitných služieb.
Pre AT&T predstavuje akvizícia strategický posun, ktorý má zrýchliť zavádzanie technológií novej generácie a umožniť konkurencieschopnejšie pokrytie nielen vo veľkých mestách, ale aj v menej obsluhovaných regiónoch. Získané spektrum môže spoločnosti umožniť nielen vyššie prenosové rýchlosti a nižšiu latenciu, ale aj lepšiu stabilitu pripojenia vo vyťažených oblastiach.
Táto transakcia je jedným z najväčších krokov AT&T v oblasti infraštruktúry za posledné roky a potvrdzuje, že boj o 5G dominanciu v USA sa priostruje. Konkurencia, najmä Verizon a T-Mobile, taktiež intenzívne investuje do rozšírenia pokrytia a kvality pripojenia, čo zvyšuje tlak na efektívne využitie každého frekvenčného pásma.
Z pohľadu investorov ide o signál, že AT&T naďalej stavia na rast v oblasti konektivity a dátových služieb, a je ochotná do tejto oblasti investovať rozsiahly kapitál s výhľadom na dlhodobé výnosy.
Graf T.US (D1)
Akcie spoločnosti AT&T aktuálne vykazujú silné technické postavenie a obchodujú sa na cene 28,76 USD. Cena sa nachádza nad oboma kĺzavými priemermi – konkrétne nad EMA 50 (28,06 USD) a SMA 100 (27,71 USD), čo potvrdzuje býčí trend. RSI dosahuje hodnotu 56,9, teda je v neutrálnom pásme, čo naznačuje, že rastový potenciál zatiaľ nie je technicky vyčerpaný. Tento ukazovateľ nevykazuje známky prekúpenosti, a teda priestor pre ďalší rast tu stále existuje. MACD sa drží nad signálnou líniou, čo potvrdzuje pozitívne momentum a potenciálne pokračovanie rastového trendu. Histogram MACD je nad nulou, čo podporuje krátkodobý rastový výhľad.
Zdroj: xStation5
