Atlassian kupuje The Browser Company za 610 miliónov USD: nový AI prehliadač pre znalostnú prácu

Spoločnosť Atlassian oznámila, že odkúpi firmu The Browser Company, vývojára prehliadačov Arc a Dia, za 610 miliónov dolárov v hotovosti. Tento krok má priniesť revolúciu v spôsobe, akým znalostní pracovníci pristupujú k webovým nástrojom, najmä v ére rozmachu umelej inteligencie.
Prehliadač ako pracovný nástroj, nie len na čítanie
Generálny riaditeľ Atlassianu, Mike Cannon-Brookes, uviedol, že bežné prehliadače neboli navrhnuté na prácu – len na prezeranie. V dobe, keď ľudia trávia väčšinu dňa v SaaS aplikáciách, je potrebný nástroj, ktorý chápe kontext a zjednodušuje pracovný tok. Dia by mal túto rolu naplniť prostredníctvom AI funkcií a integrácií.
Arc končí, Dia sa stáva hlavným produktom
The Browser Company už ukončila vývoj Arc a zamerala sa na Dia – nový prehliadač využívajúci umelú inteligenciu, ktorý ponúka chatové rozhranie a schopnosť interakcie so záložkami a webovými aplikáciami cez AI asistenta. Atlassian plánuje Dia nasadiť do podnikového prostredia s dôrazom na bezpečnosť a správu.
Autonómia ako kľúč k inovácii
Spoločnosť bude fungovať ako nezávislá jednotka v rámci Atlassianu, čo má umožniť flexibilnejší vývoj a rýchlejšiu expanziu. CEO Josh Miller zdôraznil, že nezávislosť podporí nábor nových talentov, rast tímu a rozšírenie funkcionalít, vrátane bezpečnej synchronizácie medzi zariadeniami.
Súboj o trh AI prehliadačov
Atlassian vstupuje do segmentu AI prehliadačov, ktorý rýchlo rastie. Okrem Microsoft Edge s Copilotom či Opera Neon sa o pozornosť uchádza aj Comet od Perplexity podporovaný spoločnosťou Nvidia. Google Chrome si drží dominanciu s viac ako 69 % podielom, no Atlassian vsádza na firemnú integráciu a produktivitu.
Finančný dopad a harmonogram akvizície
Akvizícia by podľa vyjadrení Atlassianu nemala výrazne ovplyvniť hospodárske výsledky za roky 2026 a 2027. Dokončenie transakcie sa očakáva v druhom štvrťroku fiškálneho roka 2026, teda do konca decembra 2025.
