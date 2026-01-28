AUDUSD: Bude RBA ďalšou centrálnou bankou, ktorá sa vráti k zvyšovaniu sadzieb?

- Inflácia zostáva vysoká, pričom hlavná CPI dosiahla 3,8 % r/r a jadrová inflácia približne 3,4 % r/r, teda stále nad cieľovým pásmom RBA.
Austrálsky dolár (AUD) zostáva jednou z najsilnejších mien po zverejnení vyššej než očakávanej inflácie. Najnovšie údaje o CPI prekvapili smerom nahor tak v hlavnej, ako aj v jadrovej zložke, čo posilňuje názor, že cenové tlaky sú stále príliš silné na to, aby RBA mohla zaujať holubičí či neutrálny postoj.
Hlavná inflácia v decembri zrýchlila na 3,8 % r/r, zatiaľ čo jadrová inflácia (trimmed mean) stúpla na približne 3,4 % r/r, teda jasne nad cieľové pásmo RBA 2–3 %, čo potvrdzuje, že dezinflačný proces sa zastavil. Na kvartálnej báze jadrová inflácia dosiahla 0,9 % q/q, čo taktiež nepodporuje hladký návrat k cieľu.
Kľúčové inflačné údaje:
-
Hlavná CPI: 3,8 % r/r (z 3,4 %)
-
CPI trimmed mean: ~3,4 % r/r, nad očakávaniami
-
Jadrová inflácia: 0,9 % q/q, udržiava silnú dynamiku
-
Inflácia služieb: zrýchlila na 4,1 % r/r
-
Náklady na bývanie: hlavný ťahúň – +5,5 % r/r
Inflačný mix je pre RBA obzvlášť nepríjemný. Inflácia služieb opäť zrýchľuje v dôsledku silného domáceho dopytu, napätého trhu práce a pretrvávajúcich tlakov z nájmov a cestovania. Zároveň inflácia tovarov opäť rastie, čiastočne pre prudký nárast cien elektriny. V kombinácii s nezamestnanosťou okolo 4 % a pevným hospodárskym rastom údaje naznačujú, že inflačné tlaky sú čoraz hlbšie zakorenené, a nie len dočasné či dovezené.
Hlavné zdroje cenových tlakov:
-
Silná inflácia služieb (nájmy, cestovanie, trhové služby)
-
Vysoké náklady na bývanie zaťažujú domácnosti
-
Rast cien energií zvyšuje infláciu tovarov
-
Napätý trh práce udržiava mzdové tlaky
V reakcii na tieto údaje začali najväčšie austrálske banky – vrátane Westpac a ANZ – očakávať zvýšenie sadzieb o 25 bp zo strany RBA na zasadnutí 2.–3. februára, pričom tvrdia, že inflácia rozhodla v prospech prísnejšej politiky. Trhy teraz započítavajú viac ako 70 % pravdepodobnosť tohto kroku. Hoci väčšina ho považuje za jednorazový, RBA pravdepodobne zachová podmienečne jastrabí postoj, s tým, že budúce rozhodnutia budú závisieť od nových inflačných údajov. Centrálna banka zároveň jasne deklarovala, že inflácia nad 3 % je „príliš vysoká“, čím prakticky vylúčila skoré zníženie sadzieb.
Výhľad RBA po zverejnení CPI:
-
Februárové zvýšenie sa čoraz viac javí ako základný scenár
-
Hotovostná sadzba by mohla vzrásť na cca 3,85 %
-
Možná pauza s jastrabím sklonom
-
Ďalšie sprísnenie možné, ak inflácia pretrvá
Reakcia trhu
Austrálsky dolár prudko posilnil po zverejnení údajov – AUD dosiahol najvyššiu úroveň od začiatku roka 2023 a AUDUSD prerazil nad hladinu 0,70, čím potvrdil silný začiatok roka. Investori sa teraz pozicujú na prísnejšiu RBA v porovnaní s ostatnými veľkými centrálnymi bankami. Nedávne zisky AUDUSD podporila aj široká slabosť amerického dolára.
