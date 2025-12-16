UBS ťaží z nového optimizmu: Bank of America očakáva najvyšší rast ziskov medzi bankami

- Bank of America zvýšila odporúčanie na akcie UBS na „Buy“ s cieľovou cenou 48 CHF, čo predstavuje potenciál rastu o 41 %.
- Očakávaný rast zisku na akciu (EPS) o 30 % v období 2025–2028 robí z UBS lídra medzi globálnymi bankami.
- UBS profituje zo silnej pozície v Ázii a efektívnych úspor nákladov, čo podporuje pozitívny investičný výhľad.
Akcie UBS Group AG získali silnú podporu od analytikov Bank of America, ktorí vo svojej aktuálnej analýze zvýšili odporúčanie z „Neutral“ na „Buy“ a stanovili cieľovú cenu na 48 CHF, čo je najvyššia hodnota medzi analytikmi sledovanými agentúrou Bloomberg. To implikuje potenciál rastu približne o 41 %.
Dôvodom optimizmu je očakávanie, že UBS dosiahne najrýchlejší rast zisku na akciu (EPS) spomedzi všetkých globálnych bánk. Tím vedený Antoniom Realem odhaduje, že medzi rokmi 2025 a 2028 by UBS mohla zvýšiť EPS až o 30 %, vďaka kombinácii uvoľnenia regulačných požiadaviek, silnej pozícii v privátnom bankovníctve v Ázii a pokračujúcim úsporám nákladov.
Pozitívny sentiment podporila aj reakcia trhu – akcie UBS v utorok vzrástli až o 3 %, nadväzujúc na prudký rast z predchádzajúceho týždňa, keď akcie dosiahli 17-ročné maximum. Tento pohyb nasledoval po návrhu švajčiarskych zákonodarcov na zmenu pravidiel, ktorý by UBS umožnil využiť podriadený dlh (AT1 dlhopisy) namiesto vlastného kapitálu na zaistenie svojich zahraničných jednotiek.
Podľa Realeho by tento krok mohol znižiť požiadavku na navýšenie CET1 kapitálu z pôvodných 26 miliárd USD na približne 10,8 miliardy USD, čo znamená výrazné zmiernenie regulačného tlaku. UBS je v oblasti kapitálových požiadaviek výrazne odlišná od konkurencie, a každá úľava v tejto oblasti významne mení jej investičný príbeh.
Silná pozícia v správe majetku a na kapitálových trhoch, najmä v Ázii, podľa Bank of America ďalej podporuje dlhodobý rastový potenciál tejto švajčiarskej banky.
Graf UBSG.CH (D1)
Akcie UBS Group AG pokračujú v dynamickom raste a aktuálne sa obchodujú na úrovni 35,03 CHF. Technicky sa nachádzajú výrazne nad kĺzavými priemermi EMA 50 (31,73 CHF) a SMA 100 (31,71 CHF), čo potvrdzuje silné býčie nastavenie trhu. Oba kĺzavé priemery smerujú nahor, čím ďalej podporujú rastový trend. RSI dosiahol hodnotu 70,8, čo naznačuje vstup do prekúpeného pásma. To môže signalizovať krátkodobé spomalenie rastu alebo konsolidáciu, ale v rámci silného trendu ide skôr o potvrdenie momenta než o varovanie.
Vzhľadom na rýchly cenový pohyb bez výraznejšej korekcie treba počítať s možnosťou mierneho pullbacku alebo konsolidácie. Najbližšia technická podpora sa nachádza v pásme 33,00–33,50 CHF, kde by mohli investori opäť vstupovať na trh v prípade poklesu.
Zdroj: xStation5
