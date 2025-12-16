Kering predáva väčšinový podiel v nehnuteľnosti v New Yorku za 900 miliónov USD

- Kering predáva 60 % podiel v nehnuteľnosti na Fifth Avenue v New Yorku spoločnosti Ardian za 690 miliónov USD.
- Transakcia nadväzuje na podobný predaj nehnuteľností v Paríži a je súčasťou stratégie znižovania zadlženia.
- Kering si ponecháva 40 % podiel a zabezpečuje si prístup k prestížnym obchodným priestorom.
- Spoločnosť tento rok taktiež predala svoju kozmetickú divíziu L'Oréalu za 4,7 miliardy USD.
Skupina Kering, vlastník luxusných značiek ako Gucci, oznámila predaj 60 % podielu v prestížnej nehnuteľnosti na adrese 715–717 Fifth Avenue v New Yorku. Kupujúcim je francúzska investičná spoločnosť Ardian a transakcia prinesie Keringu 690 miliónov USD v hotovosti. Celková hodnota objektu bola stanovená na 900 miliónov USD, čo je menej ako suma 963 miliónov USD, ktorú Kering za nehnuteľnosť zaplatil v roku 2024.
Kering si ponechá 40 % podiel prostredníctvom novo vytvoreného joint venture, podobne ako pri predaji v Paríži, kde spoločnosť v januári predala väčšinové podiely v troch svojich realitných aktívach taktiež spoločnosti Ardian a získala 837 miliónov eur.
Podľa prevádzkového riaditeľa Keringu Jean-Marca Duplaixa je cieľom týchto transakcií zachovať prístup k prémiovým maloobchodným priestorom pre značky skupiny a zároveň zvýšiť finančnú flexibilitu. Predaje nehnuteľností prichádzajú v čase, keď skupina čelí poklesu ziskov z predaja kabeliek a módy, ktoré boli na vrchole v roku 2022.
Kering v októbri oznámil aj predaj svojej divízie krásy spoločnosti L'Oréal za 4,7 miliardy USD, čo potvrdzuje stratégiu spoločnosti sústrediť sa na konsolidáciu hlavného biznisu a znižovanie zadlženia s cieľom ochrániť svoj kreditný rating.
Graf KER.FR (D1)
Akcie Kering sa v posledných dňoch pokúšajú o obrat smerom nahor a aktuálne sa obchodujú na cene 303,65 EUR, čím prerazili nad 50-dňový kĺzavý priemer EMA (294,78 EUR) a pohybujú sa aj nad SMA 100 (274,21 EUR). Tento technický prieraz je prvým pozitívnym signálom po období konsolidácie, ktoré nasledovalo po októbrovom výpredaji. RSI (53,8) ukazuje na neutrálnu zónu, čo znamená, že trh má priestor na rast bez toho, aby bol prekúpený.
Zdroj: xStation5
