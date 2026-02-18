Axcelis Technologies (ACLS) padá o viac než 20 %: po výsledkoch sklamal výhľad

Akcie Axcelis Technologies, Inc. (NASDAQ: ACLS) v stredu klesli o viac než 20 %, keď investori reagovali na slabší krátkodobý výhľad po zverejnení výsledkov za 4Q. Trh sa zjavne zameral najmä na signály o dopyte v roku 2026, nie iba na historické čísla. Axcelis je dodávateľ zariadení pre výrobu čipov so zameraním na iónovú implantáciu.
Čo Axcelis robí a aká je jeho úloha v polovodičoch
Axcelis vyvíja, vyrába a servisuje systémy iónovej implantácie – dôležitý krok vo výrobe polovodičov, ktorý umožňuje presné „dopovanie“ waferov. Kľúčová platforma Purion pokrýva viac typov implantácie (high energy, high current, medium current) a významnou časťou príjmov je aj popredajný servis a podpora.
Postavenie: špecialista s expozíciou na výkonové čipy
Axcelis je často vnímaný ako špecialista na iónovú implantáciu s výraznou expozíciou na výrobu výkonových polovodičov. Tento segment môže prinášať silné rastové cykly, no pri škrtaní investícií zákazníkov býva volatilita vyššia.
Čo vyvolalo výpredaj
Spoločnosť vykázala medziročný pokles tržieb a zisku za 4Q a zároveň zverejnila slabší výhľad na ďalší kvartál. Pri polovodičových zariadeniach to často spúšťa prudkú reakciu, keďže investori rýchlo preceňujú budúce objednávky a marže.
4Q: tržby aj zisk medziročne klesli
Tržby za 4Q klesli na 238,33 mil. USD z 252,41 mil. USD pred rokom, GAAP EPS sa znížilo na 1,10 USD z 1,54 USD. Na upravenej báze bolo EPS 1,49 USD.
Výhľad: slabší nasledujúci kvartál
Axcelis uviedol orientačný výhľad tržieb okolo 195 mil. USD a EPS približne 0,71 USD na ďalší kvartál, čo trh vyhodnotil ako citeľné spomalenie.
Kontext: fúzia s Veeco
Investing.com upozornil, že Axcelis smeruje k all-stock fúzii s Veeco Instruments, ktorá sa má uzavrieť v druhej polovici roka 2026. V takomto nastavení môže byť trh citlivejší na akékoľvek náznaky oslabenia dopytu pred integráciou.
Pohyb ceny ACLS dnes
V poslednom dostupnom feede sa ACLS obchodoval okolo 79,89 USD (približne -19 %) a počas dňa klesol až k minimu okolo 75,28 USD, čo je v súlade s „viac než 20%“ poklesom na niektorých zpožděných cenových zdrojoch. Zdroj: xStation5
