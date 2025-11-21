Babcock posilňuje pozíciu: zisk rastie, fregaty smerujú k novým kontraktom

- Zisk spoločnosti Babcock vzrástol o 19 % na 201,1 milióna libier v prvom polroku.
- Firma očakáva rozhodnutie o zákazkách na fregaty pre Švédsko, Dánsko a Indonéziu do 12 mesiacov.
- Interim dividenda vzrástla o 25 %, akcie od začiatku roka posilnili o viac než 120 %.
- Spoločnosť profituje z rastu obranných rozpočtov a je aktívna aj v dodávkach ponoriek pre Poľsko v spolupráci so Saabom.
Britská inžinierska spoločnosť Babcock International zaznamenala v prvom fiškálnom polroku nárast prevádzkového zisku o 19 % na 201,1 milióna libier, pričom vedenie očakáva, že za celý rok naplní cieľ rastu zisku o 11 %. Spoločnosť profituje z rastúcich výdavkov na obranu v Európe a aktívne sa uchádza o výstavbu fregát pre Švédsko, Dánsko a Indonéziu.
Generálny riaditeľ David Lockwood označil vývoj v tendroch za „veľmi pozitívny“ a zdôraznil, že všetky tri krajiny budú musieť rozhodnúť najneskôr do 12 mesiacov, ak chcú dodržať svoje harmonogramy zaradenia lodí do prevádzky. Tieto zákazky predstavujú strategickú príležitosť na ďalší rast tržieb v námornej divízii.
Babcock zároveň zvýšil svoj polročný dividendový výnos o 25 % na 2,5 pencí na akciu a podľa analytikov Panmure Liberum sú celoročné ciele „bez problémov dosiahnuteľné“. Napriek tomu akcie spoločnosti v deň oznámenia výsledkov mierne klesli o 1,8 %, hoci od začiatku roka vzrástli o viac než 120 %.
Spoločnosť sa tiež podieľa na ponuke švédskej firmy Saab na dodávku ponoriek pre Poľsko, pričom britská vláda tento projekt podporuje vzhľadom na vysoký podiel britského priemyslu na výrobe.
V kontexte pokračujúcej geopolitickej neistoty, vojny na Ukrajine a tlaku zo strany USA na zvyšovanie obranných rozpočtov má Babcock silnú pozíciu na ďalšiu expanziu. V júni firma zvýšila svoj strednodobý výhlaď, čím vyjadrila dôveru v dlhodobý rast dopytu po obranných technológiách a službách.
Graf BAB.UK (D1)
Akcie spoločnosti Babcock reagovali na zverejnenie polročných výsledkov prudkým výkyvom smerom nadol, keď krátko prerazili pod kľúčový 100-dňový kĺzavý priemer (SMA 100) na úrovni 11,22 GBP, no aktuálne sa vrátili späť nad túto úroveň a obchodujú sa na hodnote 11,34 GBP. Napriek tomu sa stále nachádzajú pod 50-dňovým kĺzavým priemerom (EMA 50) na úrovni 11,71 GBP, čo naznačuje technicky slabšie krátkodobé momentum. RSI sa pohybuje na hodnote 42,3, teda pod neutrálnou úrovňou 50, a upozorňuje na pretrvávajúci predajný tlak.
Zdroj: xStation5
