Bank of America predstavuje nové ciele: vyššia ziskovosť, nižšie náklady a obrat v akciovom zaostávaní

- BoA plánuje 12 % ročný rast zisku na akciu a cieľuje ROTE na úrovni 16–18 % v horizonte 3–5 rokov.
- Efficieny ratio má klesnúť na 55–59 %, čistý úrokový výnos (NII) má rásť o 5–7 % ročne.
- Banka chce nahradiť nízkovýnosové aktíva výnosnejšími, až do výšky 490 mld. USD.
- Spotrebiteľská divízia má generovať 20 mld. USD čistého zisku ročne, globálne trhy cieľujú na 8 mld. USD zisku do roku 2030.
Bank of America sa rozhodla reagovať na zaostávajúcu výkonnosť svojich akcií novým plánom pre investorov, v ktorom sľubuje 12 % ročný rast zisku na akciu a prísnejšiu kontrolu nákladov. Hoci akcie banky tento rok vzrástli o 22 %, naďalej zaostávajú za priemerom piatich najväčších amerických konkurentov a za posledných päť rokov patria k najmenej výkonným v skupine.
Na investorskom dni v Bostone, ktorý BoA usporiadala prvýkrát po takmer 15 rokoch, banka oznámila ambíciu zvýšiť rentabilitu hmotného vlastného kapitálu (ROTE) z aktuálnych 15 % na 16–18 % v horizonte 3 až 5 rokov. Zároveň si kladie za cieľ znížiť efficiency ratio na 55–59 %, pričom od roku 2019 sa táto hodnota drží nad hranicou 60 %.
BoA očakáva, že čistý úrokový výnos (NII) – kľúčový zdroj príjmov – bude rásť o 5–7 % ročne počas nasledujúcich piatich rokov. Tento rok sa predpokladá medziročný rast o 6–7 %. Zároveň banka dúfa v prehodnotenie svojich aktív až do výšky 490 miliárd USD, keďže staršie cenné papiere s nízkymi výnosmi z pandemického obdobia budú nahradené výnosnejšími.
Bank of America tiež uviedla, že si chce udržať kapitálový pomer CET1 okolo 10,5 %, čo je mierne nad minimom požadovaným Fed-om (10,1 %), ale pod súčasnou hodnotou 11,6 %. To by mohlo vytvoriť priestor na vrátenie časti kapitálu akcionárom, napr. formou spätného odkupu akcií.
V rámci jednotlivých segmentov banka plánuje:
- 20 miliárd USD ročného čistého zisku z divízie spotrebiteľského bankovníctva s efficiency ratio 40 %
- Viac ako 30 % návratnosť alokovaného kapitálu v oblasti správy majetku
- 27 miliárd USD ročných tržieb z divízie globálnych trhov s cieľom dosiahnuť 8 miliárd USD zisku do roku 2030
- Stredný jednociferný rast v oblasti investičného bankovníctva s cieľom získať väčší trhový podiel
CEO Brian Moynihan, ktorý vedie banku od roku 2010, uistil investorov, že neplánuje odísť. Novo menovaní spoluprezidenti Dean Athanasia a Jim DeMare po prvý raz vystúpili pred akcionármi, čím banka naznačila možnú nástupnícku štruktúru.
Graf BAC.US (D1)
Akcie Bank of America aktuálne rastú a obchodujú sa na úrovni 53,55 USD, čím potvrdzujú pokračujúci býčí trend. Cena sa naďalej drží nad kĺzavými priemermi EMA 50 (50,92 USD) a SMA 100 (49,11 USD), čo podporuje silný rastový sentiment. RSI sa nachádza na hodnote 61,4, teda stále v neutrálne-býčom pásme, bez známok prekúpenosti, čo naznačuje, že priestor na ďalší rast ostáva otvorený. MACD je taktiež v pozitívnom teritóriu a smeruje nahor, čo potvrdzuje silu rastového momenta.
Zdroj: xStation5
