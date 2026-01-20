Banky sa obávajú Trumpa📉Centrálne plánovanie v USA?

Oznámenie Donalda Trumpa z 9. januára 2026 vyvolalo vlnu paniky na Wall Street, hoci sa zdalo, že investori si už zvykli na trh otriasaný vyjadreniami z Bieleho domu.
Tentokrát však trpia banky a celý finančný sektor. Prezident navrhol zaviesť strop na maximálnu úrokovú sadzbu z kreditných kariet vo výške 10 %, s účinnosťou od 20. januára. Nespresnil však žiadny právny rámec ani spôsob vymáhania opatrenia. Mnohí analytici sa snažia návrh nebrať príliš vážne, no podceniť Trumpovu odhodlanosť môže byť riskantné.
Trhy si však na podobné vyhlásenia nepočkajú s reakciou. Už v priebehu niekoľkých dní po oznámení prišiel finančný sektor o desiatky miliárd dolárov trhovej kapitalizácie.
Najviac utrpeli inštitúcie závislé od kreditných kariet:
-
Capital One zaznamenala dvojciferný pokles akcií
-
Citigroup a American Express stratili približne 7 %
-
Straty sa dotkli aj platobných gigantov, ako sú Visa a Mastercard, kde pokles dosiahol okolo 5 %
V.US (D1)
Zdroj: xStation5
Priemerná úroková sadzba z kreditných kariet v USA aktuálne presahuje 20 %, pričom pre prémiových klientov sa najnižšie sadzby pohybujú okolo 12 %. Trumpov návrh by tak znamenal administratívne zníženie ceny úverov o polovicu v segmente, ktorý generuje približne 160 miliárd USD ročne na úrokoch. Celkový dlh z kreditných kariet v USA už prekročil 1,2 bilióna USD a podiel nesplácaných úverov ďalej rastie. Ťažko vymenovať všetky problémy spojené s týmto návrhom. Predovšetkým treba zdôrazniť, že prezident nemá žiadny legislatívny rámec na takéto opatrenie. Takýto kontroverzný návrh nemá šancu prejsť Kongresom a exekutívny príkaz by bol okamžite napadnutý a pravdepodobne zrušený. Donald Trump však jasne ukazuje, že aj keď je politika nevykonateľná, nezákonná alebo škodlivá, pre jeho administratívu to nie je prekážka.
Čo ďalej?
Trh sa nachádza v patovej situácii. Nikto presne nevie, ako vážne to Biely dom myslí, ani v akej podobe plánuje strop na úroky presadiť. Generálny riaditeľ JPMorgan Chase pomenoval hlavnú hrozbu. Varoval, že cenový strop môže obmedziť dostupnosť úverov, najmä pre najchudobnejších klientov, a z dlhodobého hľadiska zvýšiť náklady na financovanie v celej ekonomike. Úrokové sadzby nie sú ľubovoľné číslo, ale komplexná funkcia zisku a rizika. Na ich zníženie treba zmeniť trhové fundamenty – pokus o direktívne nastavenie zhora môže viesť k obmedzenému prístupu ku kapitálu alebo až k finančnej kríze.
Najohrozenejšou skupinou sú klienti so slabou úverovou históriou.
Podľa odhadov by desiatky miliónov Američanov mohli stratiť prístup ku kreditnej karte alebo im budú výrazne znížené limity. Pre banky by to znamenalo uzavretie najrizikovejších portfólií, pretože pri 10 % úrokovej sadzbe nie je možné pokryť straty z nesplácaných pohľadávok. Zároveň platí, že čoraz väčší podiel spotreby je financovaný práve kreditnými kartami – znižovanie sadzieb týmto ľuďom nepomôže, ale oberie ich o základný nástroj prežitia.
Z pohľadu bánk ide o výrazný zásah do ziskovosti.
Analytici odhadujú, že strop by mohol znížiť zisk z kreditných kariet až o polovicu, a pre špecializované subjekty to môže znamenať zásah do samotného obchodného modelu. Prudké obmedzenie prístupu k úverom by mohlo spomaliť rast HDP o niekoľko desatín percenta ročne, najmä v období spomalenia. Zároveň hrozí, že dlžníci prejdú k oveľa drahším a neregulovaným formám financovania, ako sú „payday loans“ alebo úvery kryté majetkom. V konečnom dôsledku by spotrebitelia, ktorých mal cenový strop chrániť, skončili v ešte nákladnejších a rizikovejších dlhoch.
A čo ak sa Trump rozhodne “presadiť strop silou”?
Ak by sa ho pokúsil presadiť cez politický nátlak alebo obchádzaním Kongresu, výsledkom budú dlhé súdne spory a zmrazenie investícií v celom finančnom sektore.
Dopadom na ekonomiku nebude lacnejší úver, ale drahší kapitál, nižší apetít po riziku a slabšia spotreba.
Najväčšou hrozbou nie je samotných 10 %, ale signál, že pravidlá hry sa môžu zmeniť zo dňa na deň – a práve to finančné trhy trestajú najviac.
