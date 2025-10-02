Berkshire Hathaway kúpi chemickú divíziu Occidental za 9,7 miliardy USD

Spoločnosť Berkshire Hathaway sa dohodla na kúpe chemickej divízie OxyChem od Occidental Petroleum za 9,7 miliardy USD v hotovosti. Occidental plánuje použiť 6,5 miliardy USD z výnosu na zníženie dlhu pod cieľovú hranicu 15 miliárd USD.
Transakcia má byť ukončená v štvrtom štvrťroku 2025, pričom čaká na schválenie regulačnými orgánmi. Occidental si zároveň ponechá zodpovednosť za environmentálne záväzky súvisiace s prevádzkou OxyChem.
Strategické dôvody a súvislosti
Occidental má za sebou sériu veľkých akvizícií, ktoré zvýšili zadlženie. Predaj časti aktív má pomôcť ozdraviť rozvahu a vrátiť firmu k finančnej rovnováhe. Zníženie dlhu by zároveň mohlo otvoriť priestor pre výplatu ziskov akcionárom.
Berkshire touto akvizíciou posilňuje svoju prítomnosť v chemickom priemysle. OxyChem vyrába základné chemikálie využívané napríklad pri úprave vody či vo výrobe plastov. Berkshire už predtým vlastnila významný podiel v Occidental, čo poukazuje na dlhodobé vzťahy medzi spoločnosťami.
Transakcia prichádza v období, keď Warren Buffett plánuje odovzdať riadenie Gregovi Abelovi – mnohí ju preto vnímajú ako jednu z posledných veľkých investícií pod Buffettovým vedením.
Riziká a výzvy
-
Vývoj v chemickom sektore môže byť ovplyvnený cenami vstupov a kolísaním dopytu.
-
Occidental musí efektívne použiť príjmy z predaja na splatenie dlhov a stabilizáciu hospodárenia.
-
Integrácia OxyChem do Berkshire a udržanie kľúčových zamestnancov bude rozhodujúce pre plynulý prechod.
