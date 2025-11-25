Best Buy zvyšuje výhľad tržieb vďaka silnému dopytu počas sviatkov

- Best Buy zvýšil výhľad tržieb aj zisku v dôsledku silného vianočného dopytu.
- Porovnateľné tržby za Q3 vzrástli o 2,7 %, čo bolo nad očakávania.
- Hlavnými ťahúňmi rastu boli počítače, tablety a herné zariadenia.
- Spoločnosť rozširuje online predaj a čelí clám prostredníctvom optimalizácie dodávateľského reťazca.
- Best Buy zvýšil výhľad tržieb aj zisku v dôsledku silného vianočného dopytu.
- Porovnateľné tržby za Q3 vzrástli o 2,7 %, čo bolo nad očakávania.
- Hlavnými ťahúňmi rastu boli počítače, tablety a herné zariadenia.
- Spoločnosť rozširuje online predaj a čelí clám prostredníctvom optimalizácie dodávateľského reťazca.
Americký predajca elektroniky Best Buy zvýšil svoj celoročný výhľad tržieb a ziskov po tom, čo zaznamenal silný dopyt počas sviatočného obdobia. Podľa spoločnosti zákazníci vo veľkom využívali zľavy na nákup notebookov, smartfónov a domácej elektroniky. Akcie firmy v predobchodnej fáze vzrástli o 3 %, aj vďaka lepším než očakávaným výsledkom za tretí kvartál.
Segment výpočtovej techniky a tabletov, ktorý tvorí približne tretinu tržieb, zaznamenal výrazný rast, keďže zákazníci začínajú nahrádzať zariadenia zakúpené počas pandémie. K výsledkom prispel aj rastúci dopyt po hrách, najmä vďaka tohtoročnému uvedeniu konzoly Nintendo Switch 2.
Best Buy zároveň rozširuje svoj online dosah. V auguste spustil v USA novú trhovú platformu, ktorá rozšírila ponuku produktov a posilnila konkurencieschopnosť voči veľkým hráčom v e-commerce. Domáce online predaje vzrástli o 3,5 %, zatiaľ čo medzinárodné tržby v kamenných predajniach stúpli o 6,3 %. Spoločnosť sa taktiež snaží zmierniť dopady ciel prostredníctvom výrobnej flexibility, vyjednávania nákladov a diverzifikácie dodávateľského reťazca.
Na rozdiel od zmiešaného vývoja u konkurentov ako Walmart, Target či Home Depot, Best Buy pristúpil k zvýšeniu celoročného výhľadu. Očakáva rast porovnateľných tržieb o 0,5–1,2 % (pôvodne -1 % až +1 %) a upravený zisk na akciu v rozmedzí 6,25–6,35 USD (oproti pôvodnému odhadu 6,15–6,30 USD).
Za kvartál končiaci 1. novembra vzrástli porovnateľné tržby o 2,7 %, čím prekročili očakávania trhu, ktoré boli na úrovni 1,62 %.
Graf BBY.US (D1)
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Denné zhrnutie: Wall Street a energetické trhy ukončili mesiac na vlne ziskov
Intel prudko rastie vďaka špekuláciám o čipoch pre Apple
Telefónica a DAZN si zabezpečili práva na vysielanie LaLigy v Španielsku do roku 2032
NatWest zvažuje predaj Cushon: V hre je transakcia za takmer 200 miliónov dolárov
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.