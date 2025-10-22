Beyond Meat rastie v predobchodnej fáze o 80 % vďaka optimizmu okolo meme akcií

- Beyond Meat rastie v predobchodnej fáze o 80 %, celkovo od minulého piatku posilnil takmer o 80 %.
- Spoločnosť podpísala dohodu s americkým maloobchodným gigantom Walmartom (WMT.US).
- K optimizmu ohľadom Beyond Meat sa vyjadril aj Dimitri Semenikhin.
- Beyond Meat rastie v predobchodnej fáze o 80 %, celkovo od minulého piatku posilnil takmer o 80 %.
- Spoločnosť podpísala dohodu s americkým maloobchodným gigantom Walmartom (WMT.US).
- K optimizmu ohľadom Beyond Meat sa vyjadril aj Dimitri Semenikhin.
Akcie Beyond Meat (BYND.US) v stredu vyskočili o viac ako 80 % v rámci prebiehajúcej rally meme akcií – teda vlny rýchlych ziskov poháňaných online komunitami investorov.
- Výrobca rastlinných potravín, ktorý v posledných štvrťrokoch zápasil s výsledkami a stále vykazuje čisté straty, prekvapil Wall Street oznámením o rozšírenom partnerstve s Walmartom. Produkty Beyond Meat budú teraz dostupné vo viac než 2 000 predajniach tohto maloobchodného giganta naprieč USA.
- To však nie je jediný faktor rastu. Na sociálnych sieťach populárny obchodník Dimitri Semenikhin, známy ako Capybara Stocks, oznámil nákup miliónov akcií Beyond Meat a označil spoločnosť za „podhodnotenú.“
- Od piatku cena akcií vzrástla o viac než 800 %, pričom euforická rally Beyond Meat odráža širšie momentum súčasného býčieho trhu na Wall Street.
- Dnes okrem Beyond Meat rastie o 20 % aj ďalšia „meme akcia“ a výrobca šišiek – Krispy Kreme.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Huntington Bancshares kupuje Cadence Bank za 7,4 miliardy USD
Investori UnitedHealth veria v obrat vďaka návratu bývalého CEO
Exxon Mobil žaluje Kaliforniu kvôli zákonom o klimatickej transparentnosti
Novartis kupuje Avidity Biosciences za 12 miliárd USD
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.