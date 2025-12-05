BigBear.ai: Akcie vyskočili o viac než 15 % po inštitucionálnych nákupoch a AI expanzii

-
Akcie spoločnosti BigBear.ai dnes prudko vzrástli o viac než 15 % v reakcii na silný záujem inštitucionálnych investorov. Švajčiarska národná banka zvýšila svoj podiel o viac ako 50 % a pridali sa aj veľkí investori ako Vanguard a BlackRock.
Zdroj: xStation5
Dôvera trhu a strategické akvizície
Firma zároveň oznámila akvizíciu spoločnosti Ask Sage, ktorá sa venuje vývoju generatívnej AI pre obranné účely. BigBear.ai zvýšila prognózu tržieb na rok 2025, čo vnímajú investori ako dôkaz rastového potenciálu.
Výzvy do budúcnosti
Napriek pozitívnym správam zostáva BigBear.ai stratovou firmou, s vysokou závislosťou od verejných zákaziek a geopolitického vývoja. Investícia do firmy tak nesie so sebou vyššiu mieru rizika a volatility.
