Bitcoin hľadá dno po štyroch týždenných poklesoch. Trh zostáva bez jasného smeru

- Bitcoin zaznamenal štvrtý týždenný pokles v rade a drží sa okolo 69 000 USD.
- Od októbrového maxima stratil viac ako 40 %, kryptotrh prišiel približne o 2 bilióny USD.
- Z ETF odtieklo viac než 8,4 miliardy USD, čo zvyšuje opatrnosť investorov.
- Kľúčová podpora leží na úrovni 58 239 USD, rezistencia v pásme 73 000 – 75 000 USD.
- Bitcoin zaznamenal štvrtý týždenný pokles v rade a drží sa okolo 69 000 USD.
- Od októbrového maxima stratil viac ako 40 %, kryptotrh prišiel približne o 2 bilióny USD.
- Z ETF odtieklo viac než 8,4 miliardy USD, čo zvyšuje opatrnosť investorov.
- Kľúčová podpora leží na úrovni 58 239 USD, rezistencia v pásme 73 000 – 75 000 USD.
Najväčšia kryptomena sveta Bitcoin vstupuje do nového týždňa bez výraznejšieho smeru po tom, čo zaznamenala štvrtý týždenný pokles za sebou. Víkendový pokus o rast smerom k hranici 71 000 USD rýchlo vyprchal a trh sa opäť stiahol.
Bitcoin uzavrel minulý týždeň so stratou 2,6 % a dnes dopoludnia sa obchodoval okolo 68 955 USD, teda len mierne nad predchádzajúcimi úrovňami. Druhá najväčšia kryptomena Ethereum sa pohybovala v blízkosti 1 988 USD.
Od svojho októbrového maxima pri úrovni 127 000 USD oslabil Bitcoin o viac než 40 %. Širší kryptotrh medzitým podľa dát spoločnosti CoinGecko prišiel približne o 2 bilióny USD trhovej hodnoty. Výpredaj sa začal 10. októbra, keď došlo k masívnym likvidáciám špekulatívnych pozícií v hodnote miliárd dolárov.
Ďalším negatívnym faktorom je odliv kapitálu z amerických spotových ETF na Bitcoin. Podľa dostupných dát investori od októbra stiahli viac než 8,4 miliardy USD, čo naznačuje ochladenie inštitucionálneho dopytu.
Výhlaď navyše zhoršila aj banka Standard Chartered, ktorá znížila svoju cieľovú cenu Bitcoinu na koniec roka 2026 zo 150 000 USD na 100 000 USD. Krátkodobo však pripúšťa možnosť poklesu až k 50 000 USD, pred prípadným zotavením.
Z technického pohľadu zostáva kľúčovou úrovňou 200-týždňový kĺzavý priemer na 58 239 USD, ktorý Bitcoin pred dvoma týždňami úspešne ubránil. Ak by táto podpora vydržala, trh by sa mohol pokúsiť o návrat k rezistenčnej zóne 73 000 – 75 000 USD. Naopak, jej prelomenie by mohlo otvoriť priestor pre hlbšiu korekciu.
Sentiment na trhu je aktuálne zmiešaný. Investori sledujú najmä:
- Toky kapitálu do a z bitcoinových ETF.
- Vývoj makroekonomických podmienok a rizikových aktív.
- Ochotu inštitucionálnych investorov zvyšovať expozíciu voči kryptomenám.
Bitcoin sa tak nachádza v rozhodujúcej fáze, keď bude potrebné potvrdiť stabilizáciu nad dlhodobými podporami, inak môže pokračovať tlak na ďalšie oslabenie.
Graf Bitcoin (H1)
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 40 populárnych kryptomien s pákovým efektom!
- Pozície na nákup aj predaj
- Možnosť obchodovania spákou 1:2
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Denné zhrnutie: Wall Street a ropa rastú 📈 EURUSD klesá o 0,5 %
Zlato rastie o 2,5 % a približuje sa k 5 000 USD za uncu 📈
US Open: US100 rastie o 1 % 📈 Nvidia posilňuje vďaka veľkým objednávkam od Meta
WTI ropa rastie o viac než 3 % 📈
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.