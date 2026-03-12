Plán uvoľniť 172 miliónov barelov zo SPR by znížil „energetickú poistku“ USA o viac než 40 % 🛢️

Administratíva Donalda Trumpa plánuje uvoľniť 172 miliónov barelov zo Strategic Petroleum Reserve (SPR), pričom dodávky majú začať budúci týždeň a rozložiť sa približne do 120 dní. Krok je súčasťou koordinovanej akcie Medzinárodnej agentúry pre energiu (International Energy Agency, IEA) v objeme 400 miliónov barelov, ktorá má tlmiť prudký rast cien ropy po výpadkoch dodávok na Blízkom východe.
Čo sa uvoľňuje a prečo
Americký minister energetiky Chris Wright uviedol, že cieľom je znížiť ceny ropy, ktoré vyskočili pre šoky v dodávkach spojené s vojnou USA a Izraela s Iránom. Uvoľňovanie má začať budúci týždeň a trvať približne štyri mesiace.
Aký veľký zásah to je pre ropnú rezervu USA
Reuters uviedol, že SPR aktuálne drží približne 415 miliónov barelov a kapacita úložísk v solných kavernách pri pobreží Texasu a Louisiany je 714 miliónov barelov. Uvoľnenie 172 miliónov barelov tak predstavuje viac než 40 % dnešných zásob, čo znižuje „vankúš“ pre ďalšie krízové situácie.
Axios zároveň upozornil, že SPR musí ponechať aj minimálnu „prevádzkovú“ zásobu (okolo 150 miliónov barelov), takže veľké drawdowny môžu zmenšiť reálne použiteľnú poistku rýchlejšie, než vyzerá headline číslo.
Dopĺňanie zásob: ide pomalšie než uvoľňovanie
Wright uviedol, že USA chcú uvoľnené barely „viac než nahradiť“ približne 200 miliónmi barelov v nasledujúcom roku. Axios však zdôrazňuje, že dopĺňanie je logisticky náročnejšie a závisí od času aj verejných financií.
Dopad na trh: krátkodobá úľava, dlhodobejšia zraniteľnosť
Pri rozložení do 120 dní ide približne o 1,4 milióna barelov denne, čo môže aspoň čiastočne upokojiť trh. Ak však pretrvajú reálne výpadky (produkcia a preprava), uvoľnenie rezerv nemusí stačiť na plné vyrovnanie šoku – najmä keď sa Brent v niektorých seansách opäť posunul k hranici 100 USD.
Krypto správy: Bitcoin sa blíži k šesťtýždňovému maximu 📈 Je býčí trend späť?
📊 Streamy XTB: Fed, komodity aj Wall Street
Bitcoin rastie o 3 % a pokúša sa o obrat trendu 📈
Ranné zhrnutie: Ruská ropa s 30-dňovým povolením na nákup
