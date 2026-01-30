BITCOIN: Je Kevin Warsh posledným klincom do rakvy býkov? 🔨

Bitcoin rozširuje svoje straty smerom k úrovni 81 000 USD, čím sa vracia na nedávne lokálne minimá. Dôvodom je rastúca pravdepodobnosť, že Kevin Warsh bude zvolený za nového šéfa Fedu.
Predikčné trhy rýchlo nacenili Warsha ako jasného favorita, čo podporilo posilnenie amerického dolára a zároveň vyvinulo tlak na kryptomeny. Jeho reputácia ako zástancu prísnej menovej politiky, menšej bilancie Fedu a vyšších reálnych sadzieb znepokojuje investorov, ktorí tradične vnímajú Bitcoin ako víťaza uvoľnených podmienok. Ako Warshove šance rástli, BTC klesol do pásma 81 000–82 000 USD, so stratou cez 3 %.
Historické pozadie
Reputácia Kevina Warsha ako „jestvábieho“ sa formovala najmä počas jeho pôsobenia v Rade guvernérov Fedu v čase finančnej krízy 2008–2009, kedy opakovane upozorňoval na inflačné riziká, aj keď ekonomika smerovala do deflácie a nezamestnanosť rástla. Po páde Lehman Brothers Warsh zastával názor, že Fed by nemal poľaviť v boji proti inflácii.
Práve táto minulosť vedie trhy k očakávaniu, že jeho návrat by znamenal vyššie reálne sadzby, zmenšenie súvahy Fedu a zníženie likvidity – teda prostredie nepriaznivé pre aktíva ako Bitcoin, ktoré prosperujú v čase lacných peňazí.
Warsh a Bitcoin
Warsh sa tiež kriticky vyjadroval k špekulatívnym excesom podporeným uvoľnenou menovou politikou, medzi ktoré niekedy zaraďoval aj kryptomeny. Aj keď nie je otvorene proti Bitcoinu, verejne kritizoval jeho volatilitu aj širší krypto-boom počas stimulov zo strany centrálnych bánk.
Zmení Warsh svoj postoj?
Situácia však môže byť odlišná od minulosti:
-
Predseda Fedu nerozhoduje sám – rozhodovanie je kolektívne v rámci FOMC, kde už pod vedením Powella existuje množstvo nesúhlasu.
-
Politický tlak v rámci Trumpovej administratívy bude pravdepodobne smerovať k zníženiu sadzieb a prorastovej politike, bez ohľadu na to, kto bude vo vedení Fedu. Warsh tak môže zmierniť svoj prísny postoj, ak sa finančné podmienky príliš sprísnia alebo vzrastie riziko recesie.
-
Dnešná ekonomika je štrukturálne odlišná od tej v roku 2008 – vyšší dlh, väčšia citlivosť na sadzby a finančný systém, ktorý reaguje oveľa rýchlejšie na zmeny likvidity.
Hoci Warshova povesť momentálne tlačí Bitcoin nadol, jeho dlhodobý vplyv môže byť miernejší, než sa teraz trhy obávajú.
Kryptolegislatívny prelom v tieni nového kandidáta na šéfa Fedu
Spojené štáty sa zároveň blížia k vytvoreniu jasného regulačného rámca pre kryptomeny. Senátny výbor postúpil najkomplexnejší návrh zákona o štruktúre trhu, ktorého cieľom je určiť kompetencie medzi agentúrami ako SEC a CFTC a nahradiť súčasnú právnu „šedú zónu“ konkrétnymi pravidlami pre firmy s digitálnymi aktívami.
Najväčším sporným bodom zostávajú stablecoiny – najmä otázka, či by kryptofirmy mali mať možnosť ponúkať výnosy alebo odmeny za držbu stablecoinov. Banky sa obávajú, že to ohrozí ich vklady a finančnú stabilitu.
Biely dom preto na budúci týždeň zvoláva stretnutie na vysokej úrovni za účasti hlavných bánk, kryptofiriem, odvetvových skupín a regulátorov, s cieľom nájsť kompromisné riešenie.
Bitcoin (D1)
Dnešný výpredaj stlačil Bitcoin späť k lokálnym minimám spred dvoch mesiacov. Ide o kľúčovú zónu, ktorú musia býci ubrániť, ak chcú opäť získať oporu v oblasti nasledujúcej podpory okolo 86 000 USD.
