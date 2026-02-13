Bitcoin na pokraji: Úroveň 60 000 USD by mohla vyvolať lavínu likvidácií

- Hranica 60 000 USD je kľúčovým bodom likvidácie s otvoreným záujmom o put opcie v hodnote 1,24 miliardy USD.
- Pod touto úrovňou leží 200-týždňový priemer okolo 58 000 USD – kľúčová úroveň technickej podpory.
- Prekonanie rozpätia 60 000 – 58 000 USD by mohlo vyvolať nútené likvidácie a zvýšiť volatilitu.
- Ďalšia potenciálna podpora sa nachádza okolo 50 000 USD.
Bitcoin sa v súčasnosti obchoduje okolo 67 000 USD, čo je pokles približne o 47 % oproti októbrovému maximu. Trh sa momentálne nachádza v citlivej technickej a derivátovej zóne, kde prekonanie kľúčovej úrovne 60 000 USD by mohlo vyvolať značnú volatilitu.
Podľa údajov burzy Deribit sa najväčší objem otvorených opcií koncentruje v put kontraktoch s realizačnou cenou 60 000 USD. Otvorený záujem na tejto úrovni je približne 1,24 miliardy libier, čo z neho robí kľúčový bod pre krátkodobý vývoj. Ak cena klesne pod túto úroveň, mohlo by dôjsť k masívnemu hedžingu zo strany predajcov opcií, čo by zvýšilo tlak na ďalší pokles.
Technicky vzaté, tesne pod touto úrovňou sa nachádza aj 200-týždňový kĺzavý priemer (okolo 58 000 GBP), ktorý sa dlho považoval za kľúčovú úroveň podpory. Prekonanie tejto úrovne by mohlo otvoriť dvere k hlbšej korekcii.
Ďalším rizikom sú úvery kryté bitcoinom. Mnohé z týchto štruktúr sú nastavené tak, že keď cena klesne do určitého rozsahu, kolaterál sa automaticky predá. To by mohlo vyvolať reťazovú reakciu nútených likvidácií a uzatvárania pákových pozícií, čo by ďalej destabilizovalo trh.
Analytici varujú, že prekonanie úrovne 60 000 – 58 000 USD by mohlo byť nasledované pohybom smerom k úrovni 50 000 USD alebo dokonca vyššie k úrovni 40 000 USD. Úroveň 50 000 USD je tiež druhou najväčšou úrovňou s vysokým otvoreným záujmom o put opcie.
Nálada na trhu zostáva v krátkodobom horizonte negatívna. Niektorí analytici dokonca varujú pred možnosťou „spirály smerom nadol“, ak sa likvidácie zrýchlia. Je však dôležité zdôrazniť, že vysoký objem hedžingových pozícií môže tiež vytvoriť priestor pre prudké oživenie, ak sa kľúčová úroveň udrží.
Graf BITCOIN (H4)
Bitcoin sa v súčasnosti obchoduje okolo úrovne 67 750 USD a po prudkom výpredaji z oblasti 98 000 USD vstúpil do fázy konsolidácie. Cena sa v súčasnosti drží nad lokálnym minimom okolo úrovne 60 050 USD. Z technického hľadiska je trh stále v medvedej štruktúre. Cena je pod EMA 50 (69 476 £) a výrazne pod SMA 100 (74 527 £), pričom oba kĺzavé priemery majú klesajúci trend. To potvrdzuje pokračujúci tlak zo strany predajcov. Najbližšia rezistencia je na úrovni 23,6 % Fibonacciho (68 976 USD), nad ktorou sa trhu zatiaľ nepodarilo stabilizovať. RSI (46) je v neutrálnej oblasti, čo naznačuje určité upokojenie po predchádzajúcom prekúpenom stave. Momentum sa mierne zlepšuje, čo môže podporiť pokus o korekciu rastu v krátkodobom horizonte, ale celková štruktúra zostáva slabá.
Kľúčovou oblasťou pre ďalší vývoj je rozsah 60 000 – 58 000 USD, kde existuje nielen silná cenová podpora, ale aj významná psychologická a dlhodobá technická úroveň (200-týždňový priemer podľa širšieho kontextu trhu). Prekonanie tejto úrovne by mohlo otvoriť priestor pre ďalší pokles smerom k 50 000 USD. Naopak, návrat nad 69 000 USD a následné prelomenie rozpätia 72 000 – 74 000 USD by bolo prvým znakom, že sa trh snaží stabilizovať a že hlbšie korekcie by mohli byť za nami.
Zdroj: xStation5
