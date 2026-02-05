🚨Bitcoin padá o 4 % na 69 tis. USD📉 Výpredaj zasahuje aj Ethereum a Ripple

Cena Bitcoinu dnes klesla pod hranicu 70 000 USD a aktuálne testuje úroveň 69 500 USD, čo predstavuje pokles o takmer 4 %. Zároveň sa Ethereum blíži k testu hladiny 2 000 USD, zatiaľ čo populárny altcoin Ripple stráca 10 %, čím predlžuje výpredaj. Bitcoin sa obchoduje na najnižšej úrovni od začiatku novembra 2024, teda pred víťazstvom Donalda Trumpa vo voľbách. Krypto-priateľský postoj novej americkej administratívy nedokázal zastaviť vlnu paniky a trh zrejme vstúpil do fázy „hľadania dna.“
Bitcoin (W1)
Bitcoin sa aktuálne obchoduje približne 5 % pod 200-týždňovým kĺzavým priemerom EMA (EMA200), znázorneným červenou čiarou, čo vo všeobecnosti naznačuje strednú fázu medvedieho trhu. Ak by sa zopakoval scenár z roku 2022, Bitcoin by mohol čeliť ešte jednému zostupnému impulzu, pravdepodobne smerom k 50 000 USD. Pokles z vrcholu už presiahol 40 %.
Zdroj: xStation5
V aktuálnej fáze medvedieho trhu sa zdá rozumné použiť predchádzajúci cyklus ako čiastočný referenčný bod. Nedá sa vylúčiť, že cena tento rok otestuje takzvanú on-chain price delta, čo je kombinovaný „makro“ indikátor Bitcoinu, založený na dlhodobých podporných zónach a priemernej realizovanej nákupnej cene, ktorá sa v súčasnosti pohybuje okolo 45 000 USD.
Počas predchádzajúcich dvoch medvedích trhov tento delta level slúžil ako makro podpora.
Zdroj: BGeometrics
Týždenné RSI pre Ethereum je na úrovni 33, zatiaľ čo pri Bitcoine je to 29. Napriek poklesu o 65 % z maxím môže mať ETH problém znovu nabrať silu, pokiaľ sa neobjaví silný fundamentálny dopyt po BTC. Počas predchádzajúcich medvedích trhov Ethereum zvyčajne klesalo oveľa prudšie ako samotný BTC.
Najnovšie on-chain správy taktiež poukazujú na predaje ETH v hodnote miliónov USD z peňaženiek spojených so zakladateľom projektu, Vitalikom Buterinom.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 40 populárnych kryptomien s pákovým efektom!
- Pozície na nákup aj predaj
- Možnosť obchodovania spákou 1:2
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Denné zhrnutie: Eufória na Wall Street; SILVER sa odráža o 10 % 📱
Tri trhy, ktoré sledovať budúci týždeň (09.02.2026)
US100 posilňuje po zverejnení správy University of Michigan 🗽Nvidia rastie o 5 %
Geopolitický briefing (06.02.2026): Je Irán stále rizikovým faktorom?
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.