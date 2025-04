Bitcoin predlžuje víkendový výpredaj a nasleduje trhy TradFi 📌✂️

Cena Bitcoinu v ranných obchodných hodinách klesla na 74 500 USD. Pokles bol spôsobený najmä výpredajom na tradičných finančných trhoch v reakcii na eskaláciu obchodnej vojny. V súčasnosti sa cena Bitcoinu znížila o 2,4 % na 76 500 USD.

Bitcoin zostal prekvapivo vysoko aj v piatok na Wall Street po skončení hotovostnej seansy. Po dvojdňovom výpredaji a 10 % poklese indexu SP500 sa Bitcoin stále držal nad úrovňou 80 000 USD. Cez víkend sme sa však dozvedeli, že ak bilaterálne rokovania neprebiehajú podľa očakávaní, odvetné clá plánujú ďalšie krajiny vrátane Japonska, Kanady a Európskej únie. Eskalácia napätia podporila výpredaj na trhu kryptomien počas víkendu, keď je likvidita oveľa nižšia. Výrazný pokles Bitcoinu v sobotu a v nedeľu signalizoval pokračovanie výpredaja na tradičných trhoch. A presne to sa aj stalo... Nový týždeň sme začali niekoľkopercentným výpredajom amerických indexových futures a až dvojciferným výpredajom čínskych kontraktov.

Ak by sa apríl uzavrel na súčasnej úrovni, Bitcoin by zaznamenal tretí mesiac poklesu za sebou. Poklesy, ktoré v súčasnosti pozorujeme, do veľkej miery nesúvisia so sektorom kryptomien. Zdroj: xStation 5

Dopyt po produktoch ETF spojených s Bitcoinom sa stabilizoval na mierne záporných úrovniach. Rozsah súčasného výpredaja je však v porovnaní s odlivmi na začiatku marca zanedbateľný. Napriek tomu pre dnešok pravdepodobne zaznamenáme oveľa väčšie odlevy. Zdroj: xStation 5

Situácia Bitcoinu nevyzerá tak drasticky ako v prípade druhého najväčšieho projektu podľa trhovej kapitalizácie - Etherea. Poklesy sme zaznamenali už 5 mesiacov po sebe, pričom len jeden z nich nebol dvojciferný. Takáto situácia nastala len v roku 2018, keď Ethereum klesalo 7 mesiacov po sebe.

Ethereum (D1)

Ethereum od decembrového vrcholu nad 4 000 USD stratilo už 65 % svojej kapitalizácie. Súčasné úrovne zodpovedajú začiatku roka 2023 a sú len 30 % nad minimami medvedieho trhu z roku 2022.

Zdroj: xStation 5

