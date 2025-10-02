Bitcoin rastie o 1,25 % a prelamuje hranicu 120 000 USD 🚀

Bitcoin dnes posilňuje o 1,25 % a obchoduje sa na úrovni 120 200 USD. Ethereum má ešte silnejšiu seansu a pripisuje si 2,20 % na 4 447 USD, zatiaľ čo kapitalizácia ostatných altcoinov vzrástla o 1,70 % na 1,13 bilióna USD.
Dopyt na trhu s kryptomenami podporuje viacero faktorov. Po prvé, práve sme vstúpili do historicky najsilnejšieho štvrťroka roka pre digitálne aktíva. Z nasledujúcich troch mesiacov má zvyčajne najvyššie zisky november, čo naznačuje, že súčasný rast nie je len sezónny – najmä keď trend začal niekoľko dní pred začiatkom októbra. Po druhé, akciové trhy a zlato zažili v lete silnú rastovú vlnu, zatiaľ čo kryptomeny zostali relatívne utlmené; aktuálny pohyb tak môže predstavovať oneskorené dobiehanie. Po tretie – a pravdepodobne najdôležitejší katalyzátor – americká vláda včera vstúpila do shutdownu. Bitcoin začal rásť už pri rastúcej pravdepodobnosti tohto scenára a jeho cena prudko vyskočila po potvrdení. Neistota investorov ohľadom amerických trhov pravdepodobne presúva kapitál do alternatívneho kryptopriestoru.
Všetky tri faktory pravdepodobne prispievajú k rastu v rôznej miere. Okrem toho trhu pomáha aj posun Fedu smerom k menovému uvoľňovaniu – v októbri a novembri sa očakávajú ďalšie zníženia sadzieb. Bitcoin teraz čelí kľúčovej rezistencii okolo úrovne 120 500 USD, ktorá úspešne zastavila rast v júli a auguste. Vzhľadom na rýchly rast v posledných dňoch nemožno vylúčiť výber ziskov zo strany investorov.
