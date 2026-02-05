Bitcoin sa krátko prepadol pod hranicu 70 000 USD, volatilita na kryptotrhu vzrástla

-
Bitcoin sa krátko prepadol pod 70 000 USD a dosiahol niekoľkomesačné minimum.
-
Pokles spôsobili riziková averzia, realizácia ziskov a likvidácie pákových pozícií.
-
Ostatné kryptomeny zaznamenali podobný vývoj.
-
Dlhodobý výhľad zostáva pre časť investorov pozitívny, krátkodobá volatilita však pretrváva.
-
Bitcoin sa krátko prepadol pod 70 000 USD a dosiahol niekoľkomesačné minimum.
-
Pokles spôsobili riziková averzia, realizácia ziskov a likvidácie pákových pozícií.
-
Ostatné kryptomeny zaznamenali podobný vývoj.
-
Dlhodobý výhľad zostáva pre časť investorov pozitívny, krátkodobá volatilita však pretrváva.
Bitcoin počas obchodovania krátko klesol pod úroveň 70 000 USD, čím dosiahol najnižšie hodnoty za niekoľko mesiacov. Po výpredaji došlo k miernemu odrazu, no pohyb opäť zvýraznil vysokú volatilitu kryptomien.
Zdroj: TradingView
Riziková averzia a makroekonomické tlaky
Pokles nastal v prostredí zvýšenej averzie investorov k riziku, pričom trhy reagujú na neistotu okolo úrokových sadzieb a globálneho ekonomického vývoja. Časť investorov zároveň pristúpila k realizácii ziskov, čo zosilnilo predajný tlak.
Likvidácie pákových pozícií urýchlili prepad
Po prelomení dôležitých technických úrovní sa spustili nucené likvidácie pákových pozícií, ktoré urýchlili pokles ceny. Tento mechanizmus opäť poukázal na citlivosť kryptotrhu na prudké pohyby. Ostatné kryptomeny nasledovali Bitcoin a takisto oslabili.
Dlhodobý výhľad zostáva otvorený
Napriek krátkodobému prepadu niektorí investori tvrdia, že dlhodobý investičný príbeh Bitcoinu zostáva nezmenený. Inštitucionálny záujem, ETF produkty a rastúca adopcia sú naďalej vnímané ako podporné faktory. Analytici však upozorňujú na pokračujúcu krátkodobú neistotu.
Pozornosť sa sústreďuje na hranicu 70 000 USD
Úroveň 70 000 USD sa stala dôležitou psychologickou a technickou hranicou. Udržanie ceny nad touto úrovňou by mohlo zlepšiť sentiment, zatiaľ čo jej neúspešné opätovné získanie by mohlo viesť k ďalšiemu tlaku na pokles.
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Bitcoin oslabuje a ťahá nadol aj akcie spoločnosti Strategy
Ranné zhrnutie: Výpredaj v technologickom sektore (06.02.2026)
🔴Karpiš a Ižip: Zlato a bitcoin. Medvedí trend alebo útok na rekordy?
Technická analýza: Bitcoin prehlbuje pokles, klesá na 66,5 tis. USD 📉
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.