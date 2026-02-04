Bitcoin spustil masívny výpredaj kryptomien – trh prišiel o 500 miliárd dolárov

-
Kryptotrh prišiel za týždeň o takmer 500 miliárd USD trhovej hodnoty.
-
Bitcoin klesol pod 73 000 USD, najnižšie od novembra 2024.
-
Zmazané boli zisky od amerických volieb v roku 2025.
-
Postavenie Bitcoinu ako digitálneho zlata je čoraz viac spochybňované.
-
Kryptotrh prišiel za týždeň o takmer 500 miliárd USD trhovej hodnoty.
-
Bitcoin klesol pod 73 000 USD, najnižšie od novembra 2024.
-
Zmazané boli zisky od amerických volieb v roku 2025.
-
Postavenie Bitcoinu ako digitálneho zlata je čoraz viac spochybňované.
Kryptomenový trh zaznamenal počas posledného týždňa prudký pokles. Bitcoin klesol pod 74 000 USD a v istých momentoch pod 73 000 USD. Celková trhová kapitalizácia kryptomien sa znížila o približne 467,6 miliardy USD, čo predstavuje najväčší týždenný pokles za posledné roky.
Zdroj: TradingView
Straty zmazali zisky od volieb
Bitcoin zmazal všetky zisky, ktoré dosiahol po víťazstve Donalda Trumpa v prezidentských voľbách. Jeho hodnota klesla o viac než 40 % oproti maximu z októbra 2025, keď sa obchodoval nad 126 000 USD. Altcoiny ako Ethereum, Solana či XRP takisto výrazne oslabili.
Nucené likvidácie a ústup od rizika
Pokles bol umocnený nucenými uzatváraniami obchodných pozícií a rastúcou averziou investorov k riziku. Obavy z geopolitického napätia a ekonomickej recesie vedú k odlevu kapitálu z rizikových aktív, vrátane kryptomien.
Oslabený status Bitcoinu ako bezpečného útočiska
Pád kryptomien počas globálnych otrasov vyvoláva otázniky nad tým, či Bitcoin môže naozaj plniť funkciu „digitálneho zlata“ – teda bezpečného aktíva v čase neistoty. Aktuálny vývoj túto predstavu výrazne spochybňuje.
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 40 populárnych kryptomien s pákovým efektom!
- Pozície na nákup aj predaj
- Možnosť obchodovania spákou 1:2
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Bitcoin oslabuje a ťahá nadol aj akcie spoločnosti Strategy
Ranné zhrnutie: Výpredaj v technologickom sektore (06.02.2026)
🔴Karpiš a Ižip: Zlato a bitcoin. Medvedí trend alebo útok na rekordy?
Technická analýza: Bitcoin prehlbuje pokles, klesá na 66,5 tis. USD 📉
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.